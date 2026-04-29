Это не привелегия: госканцелярия объясняет зачем Силине VIP-услуги в аэропорту

Сегодня на заседании комиссии рассматривался запрос депутатов оппозиции к премьеру о расходах на использование VIP-услуг в аэропорту Амстердама. Отвечая на запрос депутатов, директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сообщил, что услуги VIP-зоны в амстердамском аэропорту «Schiphol» в марте 2024 года использовались как по пути в США, так и на обратном пути в Латвию. Услугами воспользовались премьер-министр, руководитель её бюро и сопровождающее лицо службы безопасности.

В Госканцелярии подчёркивают, что услуги повышенного сервиса используются не как личное удобство или привилегия, а как инструмент обеспечения безопасности и организации работы. Аэропорты являются средой повышенного риска с большим потоком людей, а VIP-зона позволяет сократить время пребывания в публичных зонах и снизить возможные риски.

Как указано в ответе, фактические расходы Государственной канцелярии за использование VIP-услуг для премьер-министра и руководителя её бюро составили 2965,71 евро, включая НДС. Расходы на сопровождающее лицо службы безопасности в размере 1218,47 евро покрыла соответствующая служба безопасности. Общая сумма счёта составила 4184,18 евро, который первоначально оплатило посольство Латвии в Нидерландах.

В Госканцелярии поясняют, что в аэропорту Амстердама доступен только один вид VIP-услуг, и альтернативы с более низкой стоимостью, обеспечивающей сопоставимый уровень безопасности, не было. Соразмерность и экономическая целесообразность использования услуги были оценены при планировании визита.

Также в ответе отмечается, что нормативные акты предусматривают компенсацию расходов премьер-министру и сопровождающим лицам за ускоренный контроль безопасности и услуги повышенного сервиса во время командировок. Все документы и счета по данному случаю были опубликованы ещё до получения запроса депутатов.

Ранее сообщалось, что пребывание Силини, её советницы Иевы Зиберги и сопровождающего телохранителя в VIP-зале аэропорта Амстердама во время поездки в США в марте 2024 года обошлось в 4184 евро с учётом НДС.

VIP-услуги использовались 10 и 15 марта, и за оба случая был выставлен один счёт, который Государственной канцелярии выдало посольство Латвии в Нидерландах. Счёт подписала посол в Нидерландах Солвита Аболтиня, и он был оплачен 19 апреля.

В Госканцелярии подтвердили использование VIP-зала, отметив, что оно было обусловлено протокольными и безопасностными соображениями. Из общей суммы расходы Госканцелярии на премьер-министра и руководителя её бюро составили более 3100 евро, тогда как расходы на сопровождающее лицо покрыла соответствующая служба безопасности.



Также сообщалось, что бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис обвинил Силиню в необоснованном использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама.

Цитсковскис в интервью Латвийскому телевидению утверждал, что он и его коллеги неоднократно настаивали на недопущении необоснованных расходов со стороны должностных лиц, однако их часто не слушали. Один из таких случаев, по его словам, был связан с Силиней, после визита которой и её советницы в VIP-зал аэропорта государство получило счёт примерно на 4000 евро.

Цитсковскис заявил, что отказался оплачивать этот счёт, после чего был отстранён от должности, а позже оплату утвердило другое должностное лицо.

Бывший директор добавил, что аналогично бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш просил оплатить использование VIP-зала для своей дочери, что, по его словам, не было законным.

В свою очередь Силиня в Twitter указала, что с учётом текущих судебных процессов, включая уголовное дело, в котором обвиняется Цитсковскис, его заявления следует рассматривать как тактику защиты.

Премьер подчеркнула, что утверждения Цитсковскиса не соответствуют действительности, и добавила, что рассмотрит возможность обращения в суд по факту клеветы.

Отвечая на вопрос, пользуется ли она VIP-залами аэропортов при исполнении обязанностей, Силиня в программе TV3 «900 секунд» заявила, что для высокопоставленных должностных лиц такая возможность предусмотрена нормативными актами. По её словам, такая практика существует во всём мире и является нормальной.

На вопрос о конкретных суммах глава правительства ответила, что «не держит в голове все счета», добавив, что именно Цитсковскис отвечал за разработку и внедрение порядка командировок. В любом случае вся информация передана в прокуратуру и СМИ, заявила политик.

В настоящее время Цитсковскис находится под судом по так называемому делу о перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.