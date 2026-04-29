Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Ср, 29. Апреля
Это не привелегия: госканцелярия объясняет зачем Силине VIP-услуги в аэропорту

© LETA 29 апреля, 2026 11:18

0 комментариев

LETA

Использование VIP-услуг в аэропорту Амстердама во время рабочей поездки премьер-министра Латвии Эвики Силини в США было обосновано соображениями безопасности и протокола, а также соответствовало нормативным актам, говорится в ответе Государственной канцелярии Комиссии Сейма по запросам, пишет ЛЕТА.

Сегодня на заседании комиссии рассматривался запрос депутатов оппозиции к премьеру о расходах на использование VIP-услуг в аэропорту Амстердама. Отвечая на запрос депутатов, директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс сообщил, что услуги VIP-зоны в амстердамском аэропорту «Schiphol» в марте 2024 года использовались как по пути в США, так и на обратном пути в Латвию. Услугами воспользовались премьер-министр, руководитель её бюро и сопровождающее лицо службы безопасности.

В Госканцелярии подчёркивают, что услуги повышенного сервиса используются не как личное удобство или привилегия, а как инструмент обеспечения безопасности и организации работы. Аэропорты являются средой повышенного риска с большим потоком людей, а VIP-зона позволяет сократить время пребывания в публичных зонах и снизить возможные риски.

Как указано в ответе, фактические расходы Государственной канцелярии за использование VIP-услуг для премьер-министра и руководителя её бюро составили 2965,71 евро, включая НДС. Расходы на сопровождающее лицо службы безопасности в размере 1218,47 евро покрыла соответствующая служба безопасности. Общая сумма счёта составила 4184,18 евро, который первоначально оплатило посольство Латвии в Нидерландах.

В Госканцелярии поясняют, что в аэропорту Амстердама доступен только один вид VIP-услуг, и альтернативы с более низкой стоимостью, обеспечивающей сопоставимый уровень безопасности, не было. Соразмерность и экономическая целесообразность использования услуги были оценены при планировании визита.

Также в ответе отмечается, что нормативные акты предусматривают компенсацию расходов премьер-министру и сопровождающим лицам за ускоренный контроль безопасности и услуги повышенного сервиса во время командировок. Все документы и счета по данному случаю были опубликованы ещё до получения запроса депутатов.

Ранее сообщалось, что пребывание Силини, её советницы Иевы Зиберги и сопровождающего телохранителя в VIP-зале аэропорта Амстердама во время поездки в США в марте 2024 года обошлось в 4184 евро с учётом НДС.

VIP-услуги использовались 10 и 15 марта, и за оба случая был выставлен один счёт, который Государственной канцелярии выдало посольство Латвии в Нидерландах. Счёт подписала посол в Нидерландах Солвита Аболтиня, и он был оплачен 19 апреля.

В Госканцелярии подтвердили использование VIP-зала, отметив, что оно было обусловлено протокольными и безопасностными соображениями. Из общей суммы расходы Госканцелярии на премьер-министра и руководителя её бюро составили более 3100 евро, тогда как расходы на сопровождающее лицо покрыла соответствующая служба безопасности.


Также сообщалось, что бывший директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис обвинил Силиню в необоснованном использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама.

Цитсковскис в интервью Латвийскому телевидению утверждал, что он и его коллеги неоднократно настаивали на недопущении необоснованных расходов со стороны должностных лиц, однако их часто не слушали. Один из таких случаев, по его словам, был связан с Силиней, после визита которой и её советницы в VIP-зал аэропорта государство получило счёт примерно на 4000 евро.

Цитсковскис заявил, что отказался оплачивать этот счёт, после чего был отстранён от должности, а позже оплату утвердило другое должностное лицо.

Бывший директор добавил, что аналогично бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш просил оплатить использование VIP-зала для своей дочери, что, по его словам, не было законным.

В свою очередь Силиня в Twitter указала, что с учётом текущих судебных процессов, включая уголовное дело, в котором обвиняется Цитсковскис, его заявления следует рассматривать как тактику защиты.

Премьер подчеркнула, что утверждения Цитсковскиса не соответствуют действительности, и добавила, что рассмотрит возможность обращения в суд по факту клеветы.

Отвечая на вопрос, пользуется ли она VIP-залами аэропортов при исполнении обязанностей, Силиня в программе TV3 «900 секунд» заявила, что для высокопоставленных должностных лиц такая возможность предусмотрена нормативными актами. По её словам, такая практика существует во всём мире и является нормальной.

На вопрос о конкретных суммах глава правительства ответила, что «не держит в голове все счета», добавив, что именно Цитсковскис отвечал за разработку и внедрение порядка командировок. В любом случае вся информация передана в прокуратуру и СМИ, заявила политик.

В настоящее время Цитсковскис находится под судом по так называемому делу о перелётах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Важно

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы
Важно

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
Важно

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Важно 12:09

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Читать
Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Новости Латвии 12:00

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

Важно 11:56

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

Читать

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

Новости Латвии 11:50

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Важно 11:34

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

Важно 11:23

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Мир 11:19

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Читать