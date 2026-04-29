В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

Ночные автобусы будут курсировать по выходным в ночь на субботу и на воскресенье. Автобус N1 будет курсировать по маршруту "Центр - Тейка - Югла - Межциемс - Центр". Автобус N2 - "Центр - Саркандаугава - Вецмилгравис", автобус N3 - "Центр - Ильгюциемс - Даугавгрива", автобус N4 - "Центр - Иманта - Золитуде - Агенскалнс - Центр", автобус N6 - "Центр - Пурвциемс - Плявниеки - Дарзциемс - Центр", автобус N7 - "Центр - Кенгарагс - ул. Латгалес - Центр", автобус N10 - "Центр - Агенскалнс - Зиепниеккалнс - Центр".

Ночное сообщение с несколькими микрорайонами города будет обеспечено до 27 сентября.

Новые маршруты дополнят уже существующее ночное сообщение, в рамках которого каждую ночь между аэропортом и центром города курсирует автобус N22.

Ночное сообщение этим летом разработано на основе опыта прошлого лета - часть маршрутов сохранена, один улучшен, а остальные введены заново.

На остановках, включенных в маршруты, автобус останавливается только по требованию. В ночных автобусах будут действовать все те же билеты и льготы, что и в дневном общественном транспорте.