«Всё становится дороже»: похоже, что хлеб скоро тоже подорожает

В середине дня на хлебопекарне "Lielezers" кипит работа - печи пекут непрерывно, линии работают без остановки. В среднем здесь производится более пяти тонн продукции в день. Хотя объемы производства на предприятии остаются стабильными, изменения в отрасли становятся все более очевидными.

"Изменяется распределение между различными сегментами хлебобулочных изделий - цельнозерновым хлебом и сладким хлебом на закваске. Мы наблюдаем, что на протяжении десяти лет подряд потребление тяжелого хлеба - ржаного - медленно снижается, в то время как потребление кисло-сладкого хлеба растет", - сказал представитель ООО "N. Bomja maiznīca "Lielezers"" Валтерс Канопа.

Общая картина в отрасли не оптимистична - рынок сокращается. На это влияют как сокращение населения, так и изменения в привычках питания. Экспорт также пока не является спасением из-за короткого срока хранения хлеба. Кроме того, хлеб для каждой нации или группы населения имеет свои традиции и свои вкусы, сказал председатель правления Латвийской ассоциации хлебопеков Карлис Земешс.

"Экспорт невелик, до пяти процентов. К сожалению, местный рынок сокращается, и я не вижу потенциала для роста в нашем сегменте, потому что сейчас существует сильное давление на цену. Поэтому мы больше сосредотачиваемся на продуктах, которые нам полезны для экспорта", - сказал член правления ООО "Lāči" Нормундс Скаугис.

Помимо снижения спроса, отрасль также сильно страдает от роста издержек.

"Конечно, цены на топливо выросли - в прошлом месяце, если я не ошибаюсь, наши расходы на автопарк увеличились на целых 3000 евро только на топливо, не считая всего остального", - сказал руководитель производства "Lielezers".

"Больше всего на нас влияют как услуги, так и теперь все энергетические ресурсы. В основном, это топливо", - добавил член правления "Lāči".

По словам представителей отрасли, ближайшие месяцы позволят решить, вырастет ли цена хлеба на полках магазинов. "Если цены на топливо растут, то растут цены на всё - в том числе на мелкие услуги и на автозапчасти. Всё становится дороже. Это влияет на нас, и бывают сложные моменты, когда приходится повышать цены. Если же посмотреть на это в перспективе года, месяцев, то становится понятно - нет, это больше не рентабельно", - сказал Канопа.