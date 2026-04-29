«Всё становится дороже»: похоже, что хлеб скоро тоже подорожает

29 апреля, 2026 10:37

Хлебопекарные предприятия в Латвии переживают перемены - потребление сокращается, и меняются предпочтения людей в отношении того, какой хлеб есть. На рынок влияют как демографические факторы, так и рост цен. Как заявили местные производители, хотя сейчас они стараются не повышать цены на хлеб, ближайшие месяцы станут решающими, пишет LETA со ссылкой на материалы LSM. 

В середине дня на хлебопекарне "Lielezers" кипит работа - печи пекут непрерывно, линии работают без остановки. В среднем здесь производится более пяти тонн продукции в день. Хотя объемы производства на предприятии остаются стабильными, изменения в отрасли становятся все более очевидными.

"Изменяется распределение между различными сегментами хлебобулочных изделий - цельнозерновым хлебом и сладким хлебом на закваске. Мы наблюдаем, что на протяжении десяти лет подряд потребление тяжелого хлеба - ржаного - медленно снижается, в то время как потребление кисло-сладкого хлеба растет", - сказал представитель ООО "N. Bomja maiznīca "Lielezers"" Валтерс Канопа.

Общая картина в отрасли не оптимистична - рынок сокращается. На это влияют как сокращение населения, так и изменения в привычках питания. Экспорт также пока не является спасением из-за короткого срока хранения хлеба. Кроме того, хлеб для каждой нации или группы населения имеет свои традиции и свои вкусы, сказал председатель правления Латвийской ассоциации хлебопеков Карлис Земешс.

"Экспорт невелик, до пяти процентов. К сожалению, местный рынок сокращается, и я не вижу потенциала для роста в нашем сегменте, потому что сейчас существует сильное давление на цену. Поэтому мы больше сосредотачиваемся на продуктах, которые нам полезны для экспорта", - сказал член правления ООО "Lāči" Нормундс Скаугис.

Помимо снижения спроса, отрасль также сильно страдает от роста издержек.

"Конечно, цены на топливо выросли - в прошлом месяце, если я не ошибаюсь, наши расходы на автопарк увеличились на целых 3000 евро только на топливо, не считая всего остального", - сказал руководитель производства "Lielezers".

"Больше всего на нас влияют как услуги, так и теперь все энергетические ресурсы. В основном, это топливо", - добавил член правления "Lāči".

По словам представителей отрасли, ближайшие месяцы позволят решить, вырастет ли цена хлеба на полках магазинов. "Если цены на топливо растут, то растут цены на всё - в том числе на мелкие услуги и на автозапчасти. Всё становится дороже. Это влияет на нас, и бывают сложные моменты, когда приходится повышать цены. Если же посмотреть на это в перспективе года, месяцев, то становится понятно - нет, это больше не рентабельно", - сказал Канопа.

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

WSJ: Трамп распорядился готовиться к затяжной блокаде Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить долгосрочную блокаду Ирана, сообщило вечером во вторник, 28 апреля, онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, накануне Трамп во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке со своей командой по национальной безопасности предложил продолжать давление на экономику Ирана и мешать Тегерану экспортировать нефть, препятствуя заходу судов в порты этой страны и их выходу оттуда. "По мнению Трампа, другие варианты действий, вроде бомбардировки Ирана или выхода из этого конфликта, несут в себе больше риска, чем установление блокады", - цитируют журналисты свой источник.

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам подготовить долгосрочную блокаду Ирана, сообщило вечером во вторник, 28 апреля, онлайн-издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. По их словам, накануне Трамп во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке со своей командой по национальной безопасности предложил продолжать давление на экономику Ирана и мешать Тегерану экспортировать нефть, препятствуя заходу судов в порты этой страны и их выходу оттуда. "По мнению Трампа, другие варианты действий, вроде бомбардировки Ирана или выхода из этого конфликта, несут в себе больше риска, чем установление блокады", - цитируют журналисты свой источник.

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

