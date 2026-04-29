Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 29. Апреля Завтра: Laine, Raimonds, Vilnis
Доступность

Наш ответ службам доставки: Latvijas Pasts расширяется на Литву и Эстонию

© LETA 29 апреля, 2026 11:11

Бизнес

Латвийская государственная почтовая компания Latvijas Pasts выходит на эстонский рынок и учреждает дочерние предприятия в Эстонии и Литве для создания единой сети почтоматов и доставки посылок в странах Балтии.

Это стратегический шаг компании, цель которого – предложить электронной коммерции и получателям посылок более удобные, быстрые и надежные варианты доставки по всему региону.

В Эстонии компания будет работать под брендом Pasts. Согласно плану, деятельность начнется во второй половине 2026 года, когда будет запущено создание собственной сети почтоматов.

В результате расширения интернет-магазины смогут использовать одного партнера по доставке во всех трех странах Балтии. Для получателей посылок это, в свою очередь, означает больше гибкости и удобства при получении отправлений.

По словам председателя правления Latvijas Pasts Гиртса Рудзитиса, компания стремится стать надежным долгосрочным партнером, который понимает и учитывает потребности местного рынка.

"Эстонцы и латыши – хорошие соседи, и мы стремимся стать таким же логистическим партнером в Эстонии: всегда рядом, когда это необходимо, и тем, на кого можно положиться. Мы хотим создать в Эстонии мощную логистическую сеть и одновременно развивать долгосрочные отношения с компаниями электронной коммерции и клиентами, поддерживая рост во всем балтийском регионе", – сказал Рудзитис.

Для члена правления Pasts OÜ Меэлике Паальберг присутствие на эстонском рынке означает возможность с самого начала выстроить услугу таким образом, чтобы она стала естественной частью повседневного покупательского опыта людей.

"Больше всего меня вдохновляет возможность построить компанию с нуля так, чтобы наша услуга работала для людей гладко и почти незаметно. Наша цель – сделать пользование почтоматом таким же простым и естественным, как и само оформление покупки", – сказала Паальберг.

Новые дочерние предприятия в Эстонии и Литве будут отвечать за развитие местной инфраструктуры почтоматов и сотрудничество с компаниями электронной коммерции и логистическими партнерами. На первом этапе компания сосредоточится на охвате сетью почтоматов крупнейших городов и ключевых регионов.

В последние годы Latvijas Pasts активно инвестировала в модернизацию своих услуг. С начала 2025 года компания создала в Латвии крупнейшую в стране сеть почтоматов, обновила среду обслуживания и вложила средства в автоматизацию процессов. Кроме того, в последнем рейтинге Всемирного почтового союза компания была признана самой надежной почтовой службой в Европе.

Международное расширение компании также поддерживает более широкую стратегию в области логистики и электронной коммерции. В качестве одного из важных направлений развития Latvijas Pasts обрабатывает в Риге товары электронной коммерции, поступающие из третьих стран, подготавливая отправления к конечной доставке в Центральную и Северную Европу, включая страны Балтии.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
Важно

Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой
Важно

Путин и Трамп виноваты? Сотни километров латвийских дорог под угрозой (2)

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
Важно

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Читать
Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Новости Латвии 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

Читать

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

Новости Латвии 11:50

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Читать

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

Важно 11:34

Важно 0 комментариев

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Читать

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

Важно 11:23

Важно 0 комментариев

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

Читать

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Мир 11:19

Мир 0 комментариев

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Читать