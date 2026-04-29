Аллергию скоро будут не глушить, а переучивать: учёные меняют подход к лечению

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 12:40

Азбука здоровья 0 комментариев

Каждую весну миллионы людей снова проходят один и тот же круг: смотрят прогноз пыльцы, ждут заложенного носа, кашля и слезящихся глаз, а потом достают привычные таблетки. Но медицина постепенно подходит к аллергии иначе. Вместо того чтобы просто подавлять симптомы, врачи всё чаще пытаются научить иммунную систему не реагировать на безобидные вещества как на угрозу.

Аллергия - это, по сути, ошибка распознавания. Организм принимает пыльцу, шерсть животных, пыль или пищевой белок за опасность и запускает воспалительную реакцию. Отсюда зуд, насморк, отёк, кашель, приступы астмы и другие симптомы. Обычные антигистаминные препараты и гормональные спреи помогают пережить приступ, но не меняют саму настройку иммунной системы.

Новый подход строится вокруг иммунной «тренировки». Человеку дают очень малые дозы аллергена, постепенно увеличивая их, чтобы организм учился реагировать спокойнее. Сама идея не новая: аллергические уколы используют уже десятилетиями. Но теперь появляются более удобные варианты - таблетки, капли под язык, пластыри с пищевыми белками и более точные схемы лечения.

Особенно заметные перемены происходят в лечении пищевой аллергии. Раньше главным правилом было избегать опасного продукта и всегда быть готовым к экстренной реакции. Теперь всё больше исследований изучают, как постепенно сформировать переносимость. Например, при оральной иммунотерапии пациент получает крошечные, а затем всё большие дозы продукта, на который у него есть аллергия.

Ещё одно направление - биологические препараты. Это специально созданные антитела, которые блокируют отдельные сигналы иммунной системы, участвующие в аллергическом воспалении. Они не «выключают» иммунитет целиком, а действуют точечно. Такие препараты уже меняют подход к тяжёлой астме, экземе и некоторым видам пищевой аллергии.

Учёные также говорят о персонализированной медицине. У одних людей аллергия связана с пыльцой деревьев весной, у других - с травами летом, у третьих - с пылевыми клещами, плесенью или домашними животными круглый год. Поэтому лечение всё чаще подбирают не просто по жалобам, а по анализам, образу жизни, месту проживания и конкретным аллергенам.

Пока не все новые методы доступны каждому, а некоторые идеи, включая мРНК-вакцины против аллергии, ещё остаются экспериментальными. Но общий сдвиг уже заметен: аллергия перестаёт быть историей только про носовые платки и таблетки на сезон. Врачи всё чаще пытаются не просто заглушить реакцию, а изменить саму ошибку иммунной системы.

Для миллионов людей это может означать главное: в будущем сезон аллергии, возможно, придётся не просто терпеть. Его можно будет подготовить, ослабить, а у некоторых пациентов - частично переучить организм заранее.

Комментарии (0)

Главные новости

Апрель в Латвии завершится дождем и снегом
Важно

Апрель в Латвии завершится дождем и снегом

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
Юридическая консультация

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
Важно

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

