Зачем мы делаем роботов похожими на людей? Ответ старше, чем кажется

Современные гуманоидные роботы уже умеют ходить, бегать, прыгать, распознавать предметы, слышать, видеть и выполнять отдельные задачи без постоянного управления человеком. Для инженеров это почти вершина профессии. Робот, похожий на человека, кажется «идеальной машиной»: если он сможет двигаться и работать в мире, который построен под человеческое тело, ему не придётся переделывать лестницы, двери, кухни, инструменты и рабочие места.

Но главная причина, возможно, не только практическая. Человеку трудно не видеть себя в том, что имеет лицо, руки, ноги и движения, похожие на наши. Машина с человеческим силуэтом сразу вызывает больше эмоций, чем коробка на колёсах. Она кажется ближе, понятнее, иногда даже умнее - хотя это впечатление может быть обманчивым.

При этом самые сложные вещи для робота часто выглядят для нас самыми обычными. Пройти по лаборатории он уже может, но аккуратно разобрать беспорядок на кухонном столе, взять разные предметы, не уронив и не сломав их, - гораздо труднее. Человеческая ловкость, зрение, равновесие и привычка мгновенно понимать предметы вокруг до сих пор остаются огромной инженерной задачей.

И всё же интерес к гуманоидам не ослабевает. В них есть что-то одновременно научное и почти мифологическое. Это не просто техника, а старая мечта: создать помощника, двойника, слугу, собеседника или даже отражение человека. Поэтому вопрос «зачем мы делаем роботов похожими на себя?» на самом деле звучит глубже: возможно, потому что мы всё ещё пытаемся понять, что именно делает нас людьми.





