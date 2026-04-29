Зачем мы делаем роботов похожими на людей? Ответ старше, чем кажется

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 13:42

Всюду жизнь

Люди уже почти три тысячи лет пытаются создать искусственную копию самих себя. Ещё в Древнем Египте существовали фигурки, у которых руки поднимались с помощью механизма, похожего на систему блоков. Сегодня вместо статуэток - роботы с камерами, датчиками, искусственным интеллектом и всё более человеческой походкой. Но желание осталось тем же: сделать машину, которая хотя бы немного напоминает нас.

Современные гуманоидные роботы уже умеют ходить, бегать, прыгать, распознавать предметы, слышать, видеть и выполнять отдельные задачи без постоянного управления человеком. Для инженеров это почти вершина профессии. Робот, похожий на человека, кажется «идеальной машиной»: если он сможет двигаться и работать в мире, который построен под человеческое тело, ему не придётся переделывать лестницы, двери, кухни, инструменты и рабочие места.

Но главная причина, возможно, не только практическая. Человеку трудно не видеть себя в том, что имеет лицо, руки, ноги и движения, похожие на наши. Машина с человеческим силуэтом сразу вызывает больше эмоций, чем коробка на колёсах. Она кажется ближе, понятнее, иногда даже умнее - хотя это впечатление может быть обманчивым.

При этом самые сложные вещи для робота часто выглядят для нас самыми обычными. Пройти по лаборатории он уже может, но аккуратно разобрать беспорядок на кухонном столе, взять разные предметы, не уронив и не сломав их, - гораздо труднее. Человеческая ловкость, зрение, равновесие и привычка мгновенно понимать предметы вокруг до сих пор остаются огромной инженерной задачей.

И всё же интерес к гуманоидам не ослабевает. В них есть что-то одновременно научное и почти мифологическое. Это не просто техника, а старая мечта: создать помощника, двойника, слугу, собеседника или даже отражение человека. Поэтому вопрос «зачем мы делаем роботов похожими на себя?» на самом деле звучит глубже: возможно, потому что мы всё ещё пытаемся понять, что именно делает нас людьми.
 
 
 

Главные новости

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
Важно

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?
Юридическая консультация

По-новому: сколько теперь судебные исполнители могут взыскивать с зарплаты или пенсии?

Апрель в Латвии завершится дождем и снегом
Важно

Апрель в Латвии завершится дождем и снегом

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

Важно 16:09

Важно 0 комментариев

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

