Исследователи нашли край Млечного Пути: он оказался ближе, чем думали

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 14:21

Наука 0 комментариев

Астрономы впервые смогли точнее определить, где заканчивается активная «звёздная колыбель» Млечного Пути. Оказалось, что область, где в нашей Галактике массово рождаются новые звёзды, обрывается примерно в 35-40 тысячах световых лет от её центра.

Раньше найти настоящий край Млечного Пути было сложно. Галактика не заканчивается резко, как стена или берег. Её диск постепенно редеет и растворяется в космосе. Поэтому учёные решили искать границу не по количеству звёзд, а по их возрасту.

Исследователи изучили данные более чем 100 тысяч ярких гигантских звёзд и обнаружили необычный рисунок. Чем дальше от центра Галактики, тем моложе становятся звёзды - это нормально, потому что Млечный Путь рос изнутри наружу. Но на расстоянии около 35-40 тысяч световых лет картина внезапно меняется: звёзды снова становятся старше.

Именно эта U-образная возрастная кривая и подсказала учёным, где проходит граница активного звездообразования. За ней новые звёзды почти не рождаются. Те, что там есть, в основном появились ближе к центру, а затем медленно «переехали» наружу.

Учёные сравнивают этот процесс с сёрфингом: звёзды могут постепенно получать импульс от спиральных рукавов Галактики и смещаться всё дальше от места своего рождения. Поэтому за пределами найденного края Млечного Пути живут не молодые местные звёзды, а космические переселенцы, которые дрейфовали туда миллиарды лет.

При этом они движутся почти по круговым орбитам. Это важно: значит, их не выбросило на окраину после столкновения с другой галактикой. Они действительно родились в диске Млечного Пути, а потом медленно ушли к внешним районам.

Почему звёздная «фабрика» резко слабеет именно на этой границе, пока не ясно. Возможно, на распределение газа влияет центральная перемычка Млечного Пути. Другая версия - изгиб внешнего диска, который мешает нормальным условиям для рождения новых звёзд.

Но главное уже стало понятно: у Млечного Пути есть не просто размытая окраина, а вполне измеримый край его звёздного питомника. И он оказался ближе, чем можно было ожидать.
 
 
 

Комментарии (0)
Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком (2)

Апрель в Латвии завершится дождем и снегом
Апрель в Латвии завершится дождем и снегом

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

