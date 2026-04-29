Исследователи нашли край Млечного Пути: он оказался ближе, чем думали

Раньше найти настоящий край Млечного Пути было сложно. Галактика не заканчивается резко, как стена или берег. Её диск постепенно редеет и растворяется в космосе. Поэтому учёные решили искать границу не по количеству звёзд, а по их возрасту.

Исследователи изучили данные более чем 100 тысяч ярких гигантских звёзд и обнаружили необычный рисунок. Чем дальше от центра Галактики, тем моложе становятся звёзды - это нормально, потому что Млечный Путь рос изнутри наружу. Но на расстоянии около 35-40 тысяч световых лет картина внезапно меняется: звёзды снова становятся старше.

Именно эта U-образная возрастная кривая и подсказала учёным, где проходит граница активного звездообразования. За ней новые звёзды почти не рождаются. Те, что там есть, в основном появились ближе к центру, а затем медленно «переехали» наружу.

Учёные сравнивают этот процесс с сёрфингом: звёзды могут постепенно получать импульс от спиральных рукавов Галактики и смещаться всё дальше от места своего рождения. Поэтому за пределами найденного края Млечного Пути живут не молодые местные звёзды, а космические переселенцы, которые дрейфовали туда миллиарды лет.

При этом они движутся почти по круговым орбитам. Это важно: значит, их не выбросило на окраину после столкновения с другой галактикой. Они действительно родились в диске Млечного Пути, а потом медленно ушли к внешним районам.

Почему звёздная «фабрика» резко слабеет именно на этой границе, пока не ясно. Возможно, на распределение газа влияет центральная перемычка Млечного Пути. Другая версия - изгиб внешнего диска, который мешает нормальным условиям для рождения новых звёзд.

Но главное уже стало понятно: у Млечного Пути есть не просто размытая окраина, а вполне измеримый край его звёздного питомника. И он оказался ближе, чем можно было ожидать.





