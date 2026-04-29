Стратегический шаг: Latvijas Pasts выходит на эстонский рынок

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 13:38

Бизнес

Латвийская государственная почтовая компания "Latvijas Pasts" выходит на эстонский рынок и учреждает дочерние предприятия в Эстонии и Литве для создания единой сети пакоматов и доставки посылок в странах Балтии.

Это стратегический шаг компании, цель которого - предложить электронной коммерции и получателям посылок более удобные, быстрые и надежные варианты доставки по всему региону.

В Эстонии компания будет работать под брендом "Pasts". Согласно плану, деятельность начнется во второй половине 2026 года, когда будет запущено создание собственной сети пакоматов.

В результате расширения интернет-магазины смогут использовать одного партнера по доставке во всех трех странах Балтии. Для получателей посылок это означает больше гибкости и удобства при получении отправлений.

По словам председателя правления "Latvijas Pasts" Гиртса Рудзитиса, компания стремится стать надежным долгосрочным партнером, который понимает и учитывает потребности местного рынка.

"Эстонцы и латыши - хорошие соседи, и мы стремимся стать таким же логистическим партнером в Эстонии: всегда рядом, когда это необходимо, и тем, на кого можно положиться. Мы хотим создать в Эстонии мощную логистическую сеть и одновременно развивать долгосрочные отношения с компаниями электронной коммерции и клиентами, поддерживая рост во всем балтийском регионе", - сказал Рудзитис.

Для члена правления "Pasts OÜ" Меэлике Паальберг присутствие на эстонском рынке означает возможность с самого начала выстроить услугу таким образом, чтобы она стала естественной частью повседневного покупательского опыта людей.

"Больше всего меня вдохновляет возможность построить компанию с нуля так, чтобы наша услуга работала для людей гладко и почти незаметно. Наша цель - сделать пользование почтоматом таким же простым и естественным, как и само оформление покупки", - сказала Паальберг.

Новые дочерние предприятия в Эстонии и Литве будут отвечать за развитие местной инфраструктуры почтоматов и сотрудничество с компаниями электронной коммерции и логистическими партнерами. На первом этапе компания сосредоточится на охвате сетью почтоматов крупнейших городов и ключевых регионов.

В последние годы "Latvijas Pasts" активно инвестировал в модернизацию своих услуг. С начала 2025 года компания создала в Латвии крупнейшую в стране сеть пакоматов, обновила среду обслуживания и вложила средства в автоматизацию процессов. Кроме того, в последнем рейтинге Всемирного почтового союза компания была признана самой надежной почтовой службой в Европе.

Международное расширение компании также поддерживает более широкую стратегию в области логистики и электронной коммерции. В качестве одного из важных направлений развития "Latvijas Pasts" обрабатывает в Риге товары электронной коммерции, поступающие из третьих стран, подготавливая отправления к конечной доставке в Центральную и Северную Европу, включая страны Балтии.

Комментарии (0)
«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео
«Я не спала!» Ланга объяснила журналистам широко разлетевшееся видео

Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране
Это счастье, что латыши — тормознутые: Стендзениекс о порядке в стране

«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

«Вмешательство госструктур»: рижский отель отменил лекцию российского урбаниста

На этой неделе в Риге должна была состояться лекция российского урбаниста Аркадия Гершмана. Мероприятие перенесли в онлайн-формат после того, как площадка в последний момент отказалась от проведения, сообщает телеграм-канал "Волна/Латвия".

Загрузка

Латвия стала игнорировать своих граждан: депутат о строительстве ветропарков

Решения правительства по развитию ветропарков в Курземе подчеркивают тревожную тенденцию — общественное мнение в Латвии отходит на второй план, написал на своей странице в Facebook оппозиционный депутат Эдмунд Зивтиньш (Латвия на первом месте).

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе

Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединенный список")опубликовал в социальной сети X эмоциональный пост о планируемых изменениях организации движения в районе Тейка в Риге. По его мнению такие решения Рижского самоуправления мало того, что мешают ему лично отвезти детей в школу, так еще и спровоцируют транспортный коллапс. 

Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

Европа стремительно нагревается, особенно в ее самых холодных регионах. В Арктике и Альпах плавится климатический щит планеты — ледяной покров, отражающий солнечный свет и замедляющий глобальное потепление, предупредили европейские ученые.

ЕС утвердил новые правила содержания собак и кошек: что меняется?

В Европейском союзе (ЕС) все собаки и кошки должны быть чипированы и зарегистрированы в совместимых базах данных государств-членов ЕС, однако для внедрения этих требований установлены длительные переходные периоды, сообщило LETA Министерство сельского хозяйства.

Кто же будет кормить пенсионеров и чиновников: Латвии предрекают страшную участь

Новейшее исследование демографических тенденций, проведенное аналитическим центром «LaSER», раскрывает суровую реальность: в ближайшие 15 лет Латвия потеряет пятую часть рабочей силы. Это означает, что предприятиям придется расти с меньшим количеством сотрудников, пишет "Неаткарига". 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

