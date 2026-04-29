«Они вернулись в двух маленьких коробках»: мать и жена жертв батискафа Titan впервые рассказала о трагедии

Кристина Давуд призналась, что ждала девять месяцев. «Когда я говорю тела, я имею в виду то, что осталось. Их привезли в двух маленьких коробках, как из-под обуви», - рассказала она. По её словам, специалисты смогли отделить и подтвердить останки мужа и сына с помощью анализа ДНК. Остальная часть находок с морского дна была перемешана, и семье предложили забрать ещё и её, но женщина отказалась: она хотела получить только то, что точно принадлежало Сулейману и Шахзаде.

Поездка к «Титанику» должна была стать семейным приключением. Изначально место в батискафе предназначалось самой Кристине, но она уступила билет сыну. Когда стало известно, что Titan исчез во время погружения, за поисками следил весь мир. Позже выяснилось, что корпус аппарата разрушился примерно через три часа после начала спуска, а гибель людей была мгновенной.

Именно это, как призналась Кристина Давуд, стало для неё единственным утешением. Она сказала, что сначала подумала: «Слава богу». Если катастрофа была мгновенной, её муж и сын не успели понять, что происходит, и не страдали. «Они были там - и в следующий момент их уже не было», - объяснила она.

Расследование береговой охраны США позже пришло к выводу, что катастрофу можно было предотвратить, а глава OceanGate Стоктон Раш игнорировал критические данные о безопасности аппарата. Сам Раш также погиб на борту Titan. Кристина Давуд призналась, что у неё было много причин ненавидеть его, но она не хочет отдавать злости власть над своей жизнью.

Сейчас женщина говорит, что учится жить с горем. Иногда она заходит в комнату сына, садится на его кровать и позволяет себе плакать. По её словам, потеря мужа и потеря ребёнка - это не одна общая боль, а две разные утраты, которые приходится проживать отдельно.





