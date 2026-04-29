«Они вернулись в двух маленьких коробках»: мать и жена жертв батискафа Titan впервые рассказала о трагедии

Редакция PRESS 29 апреля, 2026 10:24

Всюду жизнь

Мать 19-летнего Сулеймана Давуда и жена 48-летнего бизнесмена Шахзады Давуда впервые подробно рассказала, как семье вернули останки погибших после катастрофы батискафа Titan. Отец и сын были среди пяти человек, которые погибли в июне 2023 года во время погружения к обломкам «Титаника» в Северной Атлантике.

Кристина Давуд призналась, что ждала девять месяцев. «Когда я говорю тела, я имею в виду то, что осталось. Их привезли в двух маленьких коробках, как из-под обуви», - рассказала она. По её словам, специалисты смогли отделить и подтвердить останки мужа и сына с помощью анализа ДНК. Остальная часть находок с морского дна была перемешана, и семье предложили забрать ещё и её, но женщина отказалась: она хотела получить только то, что точно принадлежало Сулейману и Шахзаде.

Поездка к «Титанику» должна была стать семейным приключением. Изначально место в батискафе предназначалось самой Кристине, но она уступила билет сыну. Когда стало известно, что Titan исчез во время погружения, за поисками следил весь мир. Позже выяснилось, что корпус аппарата разрушился примерно через три часа после начала спуска, а гибель людей была мгновенной.

Именно это, как призналась Кристина Давуд, стало для неё единственным утешением. Она сказала, что сначала подумала: «Слава богу». Если катастрофа была мгновенной, её муж и сын не успели понять, что происходит, и не страдали. «Они были там - и в следующий момент их уже не было», - объяснила она.

Расследование береговой охраны США позже пришло к выводу, что катастрофу можно было предотвратить, а глава OceanGate Стоктон Раш игнорировал критические данные о безопасности аппарата. Сам Раш также погиб на борту Titan. Кристина Давуд призналась, что у неё было много причин ненавидеть его, но она не хочет отдавать злости власть над своей жизнью.

Сейчас женщина говорит, что учится жить с горем. Иногда она заходит в комнату сына, садится на его кровать и позволяет себе плакать. По её словам, потеря мужа и потеря ребёнка - это не одна общая боль, а две разные утраты, которые приходится проживать отдельно.
 
 
 

«Не давайте обезьяне играть с гранатой!» На Тейке блокируют дорогу к школе
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком
Во дворе рижской школы обнаружена бомба: дети и учителя эвакуированы
«Из России в Латвию ввозили всякий сброд»: режиссер Рубенис объяснил проблемы русских с госязыком

Председатель Союза театральных работников Оярс Рубенис в программе LSM "Кейс" завил, что проблемы с уважением к латышскому языку у русских Латвии потому, что в 40-х и 50-х сюда из России свозили всякий сброд.

Хуже было только в 1941 году: в Латвию пришла экстремальная засуха

Период с сентября прошлого года по март этого года в Латвии был вторым самым засушливым за всю историю наблюдений, свидетельствует обобщенная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Трагедия в Пурвциемсе: мусоровоз насмерть задавил пенсионерку

При управлении крупногабаритным транспортом, даже оснащённым камерой заднего вида, водитель может не заметить происходящее позади. Во вторник в Пурвциемсе трагически погибла пожилая женщина — она попала под колёса мусоровоза, который заехал во двор многоквартирного дома.

В мае в Риге запустят еще семь маршрутов ночных автобусов

В ночь на 9 мая в дополнение к маршруту ночного автобуса в аэропорт будут введены еще семь маршрутов ночных автобусов, сообщила агентству ЛЕТА представитель муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Пьяная мать врезалась на машине в дерево: трехлетний ребенок получил травмы

В последние дни на латвийских дорогах произошло два тревожных ДТП, виновниками которых стали родители, севшие за руль в состоянии алкогольного опьянения, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию. 

Молчат, чтобы не уволили: смерть и травмы на рабочем месте не редкость в Латвии

В последние годы в Латвии сократилось число погибших на рабочих местах. Это свидетельствует об улучшениях в данной сфере, однако работы по обеспечению безопасности труда всё ещё предстоит много. При этом Государственная инспекция труда сталкивается с проблемой: значительная часть работников не сообщает о нарушениях безопасности на своих рабочих местах, даже если они происходят. Главная причина молчания — страх потерять работу.

На параде в Москве 9 мая не будет военной техники

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время пройдет без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

