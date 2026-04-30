Присоединение Мурмастиене и Варакляны к Мадонскому краю соответствует Конституции

Как сообщили в КС, вопрос о включении Варакляны в состав Мадонского края не был случайным, принятым без обсуждения. Он обсуждался в ходе реформы, в парламентских комиссиях и на дебатах в Сейме, в том числе оценивалась историческая связь Варакляны с Латгале.

КС пришел к выводу, что Сейм в этом деле не действовал произвольно. Историческая принадлежность Варакляны была рассмотрена, проанализированы интересы местного сообщества и соблюдены права на демократическое участие.

Суд пояснил, что границы краев имеют значение для организации управления, но они не отменяют принадлежности людей. Варакляны административно могут находиться в Мадонском крае, не теряя своей связи с Латгале.

КС пояснил, что закон об исторических латышских землях не требует, чтобы границы краев механически совпадали с границами исторических земель. Он предусматривает, что законодатель должен осознавать эту принадлежность и принимать ее во внимание.

Как сообщалось, дело было возбуждено в январе прошлого года по заявлению 20 депутатов Сейма, которые считали, что оспариваемые нормы не были приняты в соответствии с принципом добросовестного законотворчества и законодательный орган не учел положения закона об исторических латышских землях.

Депутаты указали, что оспариваемые нормы противоречат закону, поскольку предусматривают присоединение Вараклянского края, исторически относящегося к Латгальскому региону, к Мадонскому краю, который почти полностью входит в состав Видземе. По мнению депутатов, при принятии этого решения не были учтены критерии административно-территориальной реформы и интересы местного сообщества.