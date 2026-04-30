Присоединение Мурмастиене и Варакляны к Мадонскому краю соответствует Конституции

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 11:59

Включение Мурмастиенской волости, Вараклянской волости и города Варакляны в состав Мадонского края соответствует Конституции, постановил Конституционный суд (КС).

Как сообщили в КС, вопрос о включении Варакляны в состав Мадонского края не был случайным, принятым без обсуждения. Он обсуждался в ходе реформы, в парламентских комиссиях и на дебатах в Сейме, в том числе оценивалась историческая связь Варакляны с Латгале.

КС пришел к выводу, что Сейм в этом деле не действовал произвольно. Историческая принадлежность Варакляны была рассмотрена, проанализированы интересы местного сообщества и соблюдены права на демократическое участие.

Суд пояснил, что границы краев имеют значение для организации управления, но они не отменяют принадлежности людей. Варакляны административно могут находиться в Мадонском крае, не теряя своей связи с Латгале.

КС пояснил, что закон об исторических латышских землях не требует, чтобы границы краев механически совпадали с границами исторических земель. Он предусматривает, что законодатель должен осознавать эту принадлежность и принимать ее во внимание.

Как сообщалось, дело было возбуждено в январе прошлого года по заявлению 20 депутатов Сейма, которые считали, что оспариваемые нормы не были приняты в соответствии с принципом добросовестного законотворчества и законодательный орган не учел положения закона об исторических латышских землях.

Депутаты указали, что оспариваемые нормы противоречат закону, поскольку предусматривают присоединение Вараклянского края, исторически относящегося к Латгальскому региону, к Мадонскому краю, который почти полностью входит в состав Видземе. По мнению депутатов, при принятии этого решения не были учтены критерии административно-территориальной реформы и интересы местного сообщества.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»
Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

