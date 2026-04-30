На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает

Проблема, о которой говорит SPKC, поднимается в опросах уже последние пять лет. Более шести лет назад Латвийское телевидение в рубрике «Диагноз — рак» пришло к выводу, что врачи не разговаривают с пациентами.

Это подтверждает опыт многих пациентов, а также исследование Латвийской ассоциации экономики здравоохранения за 2017–2018 годы, согласно которому половина опрошенных пациентов призналась, что ничего не поняла из результатов обследований, а второй половине они были «почти» объяснены. Таким образом, проблема существует уже многие годы — и тогда ее обещали решить.

«Мне кажется, что коммуникация между пациентом и врачом это именно та сфера, где в Латвии следовало бы ввести хотя бы простой стандарт, чтобы каждый раз, когда пациент общается с врачом, было ясно, почему ему назначен тот или иной медикамент, какие возможны побочные эффекты и что делать, если они возникают. Чтобы не было так, что пациент, заходя в кабинет врача, боится задать вопрос или боится показаться глупым», — говорит представитель организации пациентов с наследственным раком Drosmes gēni («Гены смелости») Лига Анджане.

Недостаток персонала и длинные очереди одни из причин, по которым коммуникация все еще хромает, отмечают в больницах.

«Мне приходится извиняться, но это по-прежнему большая проблема для нас. Не хватает сотрудников, многие из них выгорели. И, когда мы слышим обе стороны, когда пациент рассказывает, что ему не хватает информации, что к нему не подошел работник, и работника, которому, возможно, не хватает и ресурсов, и времени и финансирования, становится немного легче понять ситуацию, но это не оправдывает такое положение. Но медработники выгорели», — признает руководитель по пациентскому опыту Больницы Страдыня Агнесе Мегне.

В свою очередь, руководитель по пациентскому опыту Рижской восточной больницы (RAKUS) Байба Искрова подчеркивает, что «коммуникация это одно из самых слабых звеньев, и это не удивляет». По её мнению, этому медиков надо учить.

Если бы врач мог уделять каждому пациенту больше времени и принимать меньше пациентов в день, как это отмечала латвийская онколог, работающая в Швеции, в рубрике «Диагноз — рак», то, вероятно, увеличились бы и без того длинные очереди к врачам. При этом о времени ожидания в очередях и других проблемных аспектах в опросе SPKC не спрашивалось, отмечают пациенты.