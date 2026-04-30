На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 08:44

Коммуникация между пациентами и медперсоналом по-прежнему остается одним из самых слабых звеньев в системе здравоохранения Латвии. Это показал опрос пациентов, проведенный Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV.

Проблема, о которой говорит SPKC, поднимается в опросах уже последние пять лет. Более шести лет назад Латвийское телевидение в рубрике «Диагноз — рак» пришло к выводу, что врачи не разговаривают с пациентами.

Это подтверждает опыт многих пациентов, а также исследование Латвийской ассоциации экономики здравоохранения за 2017–2018 годы, согласно которому половина опрошенных пациентов призналась, что ничего не поняла из результатов обследований, а второй половине они были «почти» объяснены. Таким образом, проблема существует уже многие годы — и тогда ее обещали решить.

«Мне кажется, что коммуникация между пациентом и врачом это именно та сфера, где в Латвии следовало бы ввести хотя бы простой стандарт, чтобы каждый раз, когда пациент общается с врачом, было ясно, почему ему назначен тот или иной медикамент, какие возможны побочные эффекты и что делать, если они возникают. Чтобы не было так, что пациент, заходя в кабинет врача, боится задать вопрос или боится показаться глупым», — говорит представитель организации пациентов с наследственным раком Drosmes gēni («Гены смелости») Лига Анджане.

Недостаток персонала и длинные очереди одни из причин, по которым коммуникация все еще хромает, отмечают в больницах.

«Мне приходится извиняться, но это по-прежнему большая проблема для нас. Не хватает сотрудников, многие из них выгорели. И, когда мы слышим обе стороны, когда пациент рассказывает, что ему не хватает информации, что к нему не подошел работник, и работника, которому, возможно, не хватает и ресурсов, и времени и финансирования, становится немного легче понять ситуацию, но это не оправдывает такое положение. Но медработники выгорели», — признает руководитель по пациентскому опыту Больницы Страдыня Агнесе Мегне.

В свою очередь, руководитель по пациентскому опыту Рижской восточной больницы (RAKUS) Байба Искрова подчеркивает, что «коммуникация это одно из самых слабых звеньев, и это не удивляет». По её мнению, этому медиков надо учить. 

Если бы врач мог уделять каждому пациенту больше времени и принимать меньше пациентов в день, как это отмечала латвийская онколог, работающая в Швеции, в рубрике «Диагноз — рак», то, вероятно, увеличились бы и без того длинные очереди к врачам. При этом о времени ожидания в очередях и других проблемных аспектах в опросе SPKC не спрашивалось, отмечают пациенты.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

