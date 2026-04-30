Всего несколько минут в день: упражнение, которое бьет сразу по 8 болезням

Новое крупное исследование показало, что даже небольшая доля энергичной физической активности в течение дня может быть связана с заметным снижением риска сразу восьми хронических заболеваний.

Речь не о марафонах, спортивных рекордах и жизни в тренажерном зале. В исследовании участвовали десятки тысяч человек, часть из них носила трекеры активности, а за здоровьем наблюдали около девяти лет.

Результаты оказались почти слишком красивыми, чтобы пройти мимо. У людей, у которых больше 4% всей активности приходилось на интенсивные движения, риск деменции был ниже на 63%, диабета 2-го типа - на 60%, жировой болезни печени - на 48%, хронических заболеваний дыхательной системы - на 44%, болезней почек - на 41%.

Также ниже оказался риск воспалительных иммунных заболеваний, серьезных сердечно-сосудистых событий, мерцательной аритмии и смерти от любых причин.

Что считается интенсивной нагрузкой? Очень простой тест: если во время движения вы уже не можете спокойно говорить длинными фразами, а способны произнести только несколько слов, значит, организм действительно включился.

Это может быть быстрый подъем по лестнице, бег, плавание, велосипед, быстрая ходьба, тяжелые сумки по дороге домой или короткий рывок, чтобы успеть на автобус. Для подготовленного человека нагрузка будет одной, для пожилого или малоподвижного - совсем другой.

Главный фокус в том, что эффект могут дать не часы тренировок, а короткие всплески усилия: 30 секунд, минута, несколько подходов в течение дня. Лестница вместо лифта. Быстрый шаг по пути на работу. Пара более быстрых кругов в бассейне. Небольшие интервалы, когда дыхание заметно учащается.

При этом врачи напоминают: людям с хроническими заболеваниями, проблемами сердца, суставов или подвижности лучше сначала посоветоваться со специалистом. Боль, резкое ухудшение самочувствия или одышка не «героизм», а сигнал остановиться.

Но сама идея звучит неожиданно приятно: иногда здоровье начинается не с абонемента в спортзал, а с того, что человек просто поднимается по лестнице чуть быстрее обычного.





