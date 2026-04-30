Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

Всего несколько минут в день: упражнение, которое бьет сразу по 8 болезням

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 09:23

Азбука здоровья 0 комментариев

Scanpix/Arne Trautmann

Многие годами слышали один и тот же совет: больше двигайтесь и меньше сидите. Но теперь ученые уточняют: важно не только сколько вы двигаетесь, но и насколько интенсивно.

Новое крупное исследование показало, что даже небольшая доля энергичной физической активности в течение дня может быть связана с заметным снижением риска сразу восьми хронических заболеваний.

Речь не о марафонах, спортивных рекордах и жизни в тренажерном зале. В исследовании участвовали десятки тысяч человек, часть из них носила трекеры активности, а за здоровьем наблюдали около девяти лет.

Результаты оказались почти слишком красивыми, чтобы пройти мимо. У людей, у которых больше 4% всей активности приходилось на интенсивные движения, риск деменции был ниже на 63%, диабета 2-го типа - на 60%, жировой болезни печени - на 48%, хронических заболеваний дыхательной системы - на 44%, болезней почек - на 41%.

Также ниже оказался риск воспалительных иммунных заболеваний, серьезных сердечно-сосудистых событий, мерцательной аритмии и смерти от любых причин.

Что считается интенсивной нагрузкой? Очень простой тест: если во время движения вы уже не можете спокойно говорить длинными фразами, а способны произнести только несколько слов, значит, организм действительно включился.

Это может быть быстрый подъем по лестнице, бег, плавание, велосипед, быстрая ходьба, тяжелые сумки по дороге домой или короткий рывок, чтобы успеть на автобус. Для подготовленного человека нагрузка будет одной, для пожилого или малоподвижного - совсем другой.

Главный фокус в том, что эффект могут дать не часы тренировок, а короткие всплески усилия: 30 секунд, минута, несколько подходов в течение дня. Лестница вместо лифта. Быстрый шаг по пути на работу. Пара более быстрых кругов в бассейне. Небольшие интервалы, когда дыхание заметно учащается.

При этом врачи напоминают: людям с хроническими заболеваниями, проблемами сердца, суставов или подвижности лучше сначала посоветоваться со специалистом. Боль, резкое ухудшение самочувствия или одышка не «героизм», а сигнал остановиться.

Но сама идея звучит неожиданно приятно: иногда здоровье начинается не с абонемента в спортзал, а с того, что человек просто поднимается по лестнице чуть быстрее обычного.
 
 
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Главные новости

«Вы же губите бизнес, остановитесь!» Нет, депутаты Рижской думы не остановятся — объясняем почему
Важно

«Вы же губите бизнес, остановитесь!» Нет, депутаты Рижской думы не остановятся — объясняем почему (2)

Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?
Важно

Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?
Важно

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Новости Латвии 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Читать
Загрузка

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Новости Латвии 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Читать

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Новости Латвии 10:35

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Читать

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Читать

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Азбука здоровья 10:28

Азбука здоровья 0 комментариев

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Читать

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Новости Латвии 10:18

Новости Латвии 0 комментариев

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Читать

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Новости Латвии 10:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Читать