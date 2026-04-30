В Рижской 1-й больнице будет доступно бесплатное тестирование на псориаз

В больнице поясняют, что цель инициативы — повысить осведомленность о псориазе, его ранней диагностике и современных методах лечения, а также напомнить людям о необходимости регулярных осмотров кожи.

Бесплатные осмотры будут проводиться с 9:00 до 15:00 в Первой рижской больнице по адресу: улица Бруниниеку, 5, корпус 16. Осмотры будут проводить опытные дерматологи – профессор Ингмарс Микажунс и профессор Илона Хартмане.

Желающим принять участие в тестировании необходимо заранее зарегистрироваться.

Псориаз поражает не только кожу, но также может быть связан с воспалением суставов, риском сердечно-сосудистых заболеваний, нарушениями обмена веществ и другими осложнениями для здоровья. Если псориаз не лечить своевременно и надлежащим образом, заболевание может прогрессировать от легкой формы до более тяжелой, а в некоторых случаях на его течение может также влиять использование определенных лекарств, в том числе препаратов для снижения артериального давления.

