Цены на нефть взлетели вверх: угрозы Трампа против Ирана

© Deutsche Welle 30 апреля, 2026 08:32

Цена за баррель нефти марки Brent с поставкой в июне выросла на 7,1% - до 119,19 доллара. Стоимость барреля эталонной WTI поднялась до более чем 107 долларов. Война с Ираном уже обошлась США в 25 млрд долларов.

Цены на нефть значительно выросли после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Цена за баррель нефти марки Brent с поставкой в июне в среду, 29 апреля, выросла на 7,1% - до 119,19 доллара. В пиковом моменте она ненадолго пробила отметку в 119,76 доллара, сообщило агентство dpa.

До этого аналогичный уровень наблюдался в первые месяцы войны РФ в Украине, напомнило агентство Reuters.

Цена за баррель эталонной американской нефти West Texas Intermediate (WTI) поднялась до более чем 107 долларов. Рост составил около 7,6%.

Трамп - против открытия Ормузского пролива

До этого Трамп заявил новостному порталу Axios, что он - против открытия Ормузского пролива, пока не будет достигнуто соглашение с Тегераном по ядерной программе. Газета The Wall Street Journal в свою очередь отметила, что блокада может растянуться на несколько месяцев.

Пентагон: Война с Ираном обошлась США в 25 млрд долларов

Тем временем в Пентагоне сообщили, что война с Ираном уже обошлась США в 25 млрд долларов (21,4 млрд евро). Большая часть расходов пришлась на боеприпасы, заявил 29 апреля в Конгрессе США и.о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что сумма - меньше, передало агентство AFP.

Долгосрочная блокада Ирана

Дональд Трамп поручил помощникам подготовить долгосрочную блокаду Ирана, сообщила 28 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По их словам, накануне Трамп во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке со своей командой по нацбезопасности предложил продолжать давление на экономику Ирана и мешать Тегерану экспортировать нефть, препятствуя заходу судов в порты этой страны и их выходу оттуда. "По мнению Трампа, другие варианты действий, вроде бомбардировки Ирана или выхода из этого конфликта, несут в себе больше риска, чем установление блокады", - отметило издание.

Война США и Израиля с Ираном

Война США и Израиля с Ираном началась бомбардировками 28 февраля, в результате чего погибла часть руководства страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Иран наносил удары в том числе по американским объектам, расположенным в соседних странах, и фактически заблокировал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит примерно 20% мировой нефти.

Первые прямые переговоры США и Ирана прошли в столице Пакистана 11 апреля, через несколько дней после достигнутого перемирия. Обсуждения к положительному результату не привели. Уже на следующий день американский президент Дональд Трамп объявил о взятии пролива под контроль уже ВМС США, а Тегеран позже обвинил Вашингтон в нарушении перемирия.

Главные новости

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?
К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает
На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает

Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?
Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

