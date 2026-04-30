Цены на нефть взлетели вверх: угрозы Трампа против Ирана

Цены на нефть значительно выросли после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Цена за баррель нефти марки Brent с поставкой в июне в среду, 29 апреля, выросла на 7,1% - до 119,19 доллара. В пиковом моменте она ненадолго пробила отметку в 119,76 доллара, сообщило агентство dpa.

До этого аналогичный уровень наблюдался в первые месяцы войны РФ в Украине, напомнило агентство Reuters.

Цена за баррель эталонной американской нефти West Texas Intermediate (WTI) поднялась до более чем 107 долларов. Рост составил около 7,6%.

Трамп - против открытия Ормузского пролива

До этого Трамп заявил новостному порталу Axios, что он - против открытия Ормузского пролива, пока не будет достигнуто соглашение с Тегераном по ядерной программе. Газета The Wall Street Journal в свою очередь отметила, что блокада может растянуться на несколько месяцев.

Пентагон: Война с Ираном обошлась США в 25 млрд долларов

Тем временем в Пентагоне сообщили, что война с Ираном уже обошлась США в 25 млрд долларов (21,4 млрд евро). Большая часть расходов пришлась на боеприпасы, заявил 29 апреля в Конгрессе США и.о. заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что сумма - меньше, передало агентство AFP.

Долгосрочная блокада Ирана

Дональд Трамп поручил помощникам подготовить долгосрочную блокаду Ирана, сообщила 28 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По их словам, накануне Трамп во время обсуждения ситуации на Ближнем Востоке со своей командой по нацбезопасности предложил продолжать давление на экономику Ирана и мешать Тегерану экспортировать нефть, препятствуя заходу судов в порты этой страны и их выходу оттуда. "По мнению Трампа, другие варианты действий, вроде бомбардировки Ирана или выхода из этого конфликта, несут в себе больше риска, чем установление блокады", - отметило издание.

Война США и Израиля с Ираном

Война США и Израиля с Ираном началась бомбардировками 28 февраля, в результате чего погибла часть руководства страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Иран наносил удары в том числе по американским объектам, расположенным в соседних странах, и фактически заблокировал судоходство в Ормузском проливе, через который проходит примерно 20% мировой нефти.

Первые прямые переговоры США и Ирана прошли в столице Пакистана 11 апреля, через несколько дней после достигнутого перемирия. Обсуждения к положительному результату не привели. Уже на следующий день американский президент Дональд Трамп объявил о взятии пролива под контроль уже ВМС США, а Тегеран позже обвинил Вашингтон в нарушении перемирия.