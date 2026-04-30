Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

Купаться рано даже в озёрах: латвийцев предупреждают о холодовом шоке в воде

© LETA 30 апреля, 2026 09:28

Важно 0 комментариев

Иллюстративное фото

Температура воды в море, а также в крупнейших реках и озерах составляет 5,9 градуса, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Температура воды за последний месяц существенно не изменилась, на прошлой неделе в некоторых реках она временами поднималась до 12 градусов.

Уровень воды в реках и озерах в основном медленно снижается. В ближайшие дни уровень воды также будет понижаться или колебаться, но температура воды будет постепенно повышаться.

Инспекция здравоохранения напоминает о необходимости соблюдать осторожность при купании в холодной воде. Холодная вода может вызвать шок — судороги и неспособность плавать. Холодовой шок приводит к проблемам с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, что повышает риск утопления.

Также следует проявлять осторожность во время морских прогулок. Если вы упадете с лодки в холодную воду, вы можете потерять способность двигаться и утонуть. Чтобы избежать такого несчастного случая, необходимо надевать спасательный жилет.

Официальный купальный сезон в Латвии начинается ежегодно 15 мая и заканчивается 15 сентября. В течение этого времени санитарная инспекция регулярно контролирует качество воды в официальных купальных зонах.

Уже сообщалось, что в начале мая ожидается теплая летняя погода — по прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +25 градусов.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Новости Латвии 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Читать
Загрузка

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Новости Латвии 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Читать

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Новости Латвии 10:35

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Читать

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Читать

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Азбука здоровья 10:28

Азбука здоровья 0 комментариев

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Читать

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Новости Латвии 10:18

Новости Латвии 0 комментариев

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Читать

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Новости Латвии 10:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Читать