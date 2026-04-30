Купаться рано даже в озёрах: латвийцев предупреждают о холодовом шоке в воде

Температура воды за последний месяц существенно не изменилась, на прошлой неделе в некоторых реках она временами поднималась до 12 градусов.

Уровень воды в реках и озерах в основном медленно снижается. В ближайшие дни уровень воды также будет понижаться или колебаться, но температура воды будет постепенно повышаться.

Инспекция здравоохранения напоминает о необходимости соблюдать осторожность при купании в холодной воде. Холодная вода может вызвать шок — судороги и неспособность плавать. Холодовой шок приводит к проблемам с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, что повышает риск утопления.

Также следует проявлять осторожность во время морских прогулок. Если вы упадете с лодки в холодную воду, вы можете потерять способность двигаться и утонуть. Чтобы избежать такого несчастного случая, необходимо надевать спасательный жилет.

Официальный купальный сезон в Латвии начинается ежегодно 15 мая и заканчивается 15 сентября. В течение этого времени санитарная инспекция регулярно контролирует качество воды в официальных купальных зонах.

Уже сообщалось, что в начале мая ожидается теплая летняя погода — по прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до +25 градусов.

