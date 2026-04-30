Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Речь идет о частичной менискэктомии - операции, при которой хирург удаляет или подрезает поврежденную часть мениска. Мениск часто называют «хрящом» колена, хотя точнее это хрящевая прокладка внутри сустава. При его повреждении у человека может болеть колено, появляться дискомфорт, ощущение нестабильности или «заедания».

Но новое 10-летнее исследование показало неожиданный результат. Пациенты, которым сделали настоящую операцию, спустя годы имели худшую функцию колена, более выраженное развитие остеоартроза и чаще нуждались в новой операции, чем те, кому провели «операцию понарошку».

Сам эксперимент звучит почти как медицинский триллер. В исследовании участвовали 146 пациентов в возрасте от 35 до 65 лет из пяти больниц Финляндии. Одним провели настоящую операцию на мениске. Другим сделали разрезы, как при операции, но сам мениск не трогали. Ни пациенты, ни оценивавшие результат специалисты изначально не знали, кто в какой группе.

Через 10 лет выяснилось: настоящая операция не дала ожидаемого выигрыша. Более того, по ряду показателей группа после реального вмешательства выглядела хуже.

Один из авторов исследования, профессор и хирург-ортопед Теппо Ярвинен из Университета Хельсинки, назвал это примером «медицинского разворота» - ситуации, когда широко применявшийся метод со временем оказывается неэффективным или даже вредным.

Почему так могло случиться? Одна из причин в том, что разрывы мениска нередко находят на МРТ даже у людей без боли. То есть сама картинка на снимке не всегда объясняет проблему. А если боль связана не только с мениском, операция может не дать того эффекта, которого от нее ждут.

В последние годы подход уже меняется. Врачи все чаще советуют сначала не спешить под нож, а попробовать наблюдение, физиотерапию, упражнения и время. В Британии, по словам консультанта-хирурга Марка Боудича, раньше операцию могли получить до трех четвертей таких пациентов, а теперь - примерно четверть.

При этом важная оговорка остается. Исследование не означает, что любые операции на колене бесполезны. Бывают травмы, серьезные механические проблемы, блокировка сустава и другие случаи, где хирургия может быть необходима. Решение всегда принимает врач.

Но сама история впечатляет. Пациенту сделали разрез, включили операционный сценарий, но не тронули мениск - и через годы такой результат оказался не хуже, а местами лучше настоящей операции. Иногда самое трудное лечение начинается не в операционной, а с вопроса: точно ли туда пора?