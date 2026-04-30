Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 10:28

Азбука здоровья 0 комментариев

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Речь идет о частичной менискэктомии - операции, при которой хирург удаляет или подрезает поврежденную часть мениска. Мениск часто называют «хрящом» колена, хотя точнее это хрящевая прокладка внутри сустава. При его повреждении у человека может болеть колено, появляться дискомфорт, ощущение нестабильности или «заедания».

Но новое 10-летнее исследование показало неожиданный результат. Пациенты, которым сделали настоящую операцию, спустя годы имели худшую функцию колена, более выраженное развитие остеоартроза и чаще нуждались в новой операции, чем те, кому провели «операцию понарошку».

Сам эксперимент звучит почти как медицинский триллер. В исследовании участвовали 146 пациентов в возрасте от 35 до 65 лет из пяти больниц Финляндии. Одним провели настоящую операцию на мениске. Другим сделали разрезы, как при операции, но сам мениск не трогали. Ни пациенты, ни оценивавшие результат специалисты изначально не знали, кто в какой группе.

Через 10 лет выяснилось: настоящая операция не дала ожидаемого выигрыша. Более того, по ряду показателей группа после реального вмешательства выглядела хуже.

Один из авторов исследования, профессор и хирург-ортопед Теппо Ярвинен из Университета Хельсинки, назвал это примером «медицинского разворота» - ситуации, когда широко применявшийся метод со временем оказывается неэффективным или даже вредным.

Почему так могло случиться? Одна из причин в том, что разрывы мениска нередко находят на МРТ даже у людей без боли. То есть сама картинка на снимке не всегда объясняет проблему. А если боль связана не только с мениском, операция может не дать того эффекта, которого от нее ждут.

В последние годы подход уже меняется. Врачи все чаще советуют сначала не спешить под нож, а попробовать наблюдение, физиотерапию, упражнения и время. В Британии, по словам консультанта-хирурга Марка Боудича, раньше операцию могли получить до трех четвертей таких пациентов, а теперь - примерно четверть.

При этом важная оговорка остается. Исследование не означает, что любые операции на колене бесполезны. Бывают травмы, серьезные механические проблемы, блокировка сустава и другие случаи, где хирургия может быть необходима. Решение всегда принимает врач.

Но сама история впечатляет. Пациенту сделали разрез, включили операционный сценарий, но не тронули мениск - и через годы такой результат оказался не хуже, а местами лучше настоящей операции. Иногда самое трудное лечение начинается не в операционной, а с вопроса: точно ли туда пора?

Большой кризис и бесконечные очереди: семейные врачи с тревогой ждут перехода на электронные направления

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

