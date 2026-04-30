Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с деньгами. В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина в группе лиц с другими неизвестными лицами в период с 31 октября по 22 декабря 2025 года звонил жителям и, представляясь сотрудниками «Латэнерго», злоупотреблял доверием людей и обманом забирал деньги, приезжая по указанным жертвами адресам.

Представители ГП призывают всех, кто пострадал от мошеннических действий человека, изображенного на фотографии, обратиться в полицию.

Информацию об этом человеке можно предоставить по телефонам 65403141, 112, а также по электронной почте «inara.volkova@latgale.vp.gov.lv».