Балтия пока остается импортером электроэнергии: что дальше?

Главным образом благодаря стремительно строящимся в Литве ветряным электростанциям (ВЭС), которые по мощности почти в четыре раза превосходят занимающую второе место Эстонию.

Латвия по мощности ВЭС пока находится на последнем месте: построены электростанции мощностью 137 МВт, а в настоящее время строятся еще на 489 МВт. Таким образом, в ближайшее время общая мощность ВЭС достигнет 626 МВт, но это все равно меньше, чем уже сейчас в Эстонии - 711 МВт.

В свою очередь Литва на данный момент в масштабах Балтии находится в огромном отрыве - генерирующие мощности ее ВЭС составляют 2848 МВт.

Как отмечает руководитель отдела поддержки возобновляемой энергии АО "Latvenergo" Лаурис Балтиньш, зима в этом году была самой холодной за последние 20 лет, в том числе в скандинавских странах, поэтому они тратили свою электроэнергию сами, и им было нечего продавать. Поэтому Балтии, в основном Латвии, пришлось использовать для производства энергии газ.

"Это было дорого, и в январе и феврале МВт/ч в среднем стоил у нас 150 евро. К тому же 26 февраля США и Израиль начали войну на Ближнем Востоке, и цены на природный газ и другое ископаемое топливо взлетели до небес. Но посмотрим, что происходит на энергетической бирже сейчас? Уже в марте средняя цена за МВт/ч составляла 71 евро, а в апреле - 56 евро. Это объясняется просто - весной начинают на полную мощность работать солнечные электростанции (СЭС) и продолжают работать ВЭС. Благодаря им мы в Балтии идем к энергетической независимости, а в ближайшее время - и к экспорту", - говорит Балтиньш.

Он также поясняет, почему именно ВЭС занимают особое место в современной энергетике.

"Формирование цены на бирже основывается на принципе, когда первым берется самое дешевое и доступное на конкретный момент электричество. Весной и летом обычно это энергия, полученная от СЭС и ВЭС. За исключением января и февраля уже в этом году ВЭС в Балтии были ведущим источником получения энергоресурсов, главным образом благодаря Литве. Латвия со своим хорошо диверсифицированным портфелем получения энергии и каскадом Даугавских ГЭС по-прежнему находится на ведущих позициях в Балтии. Говоря простым языком, на нашей "шее" также лежит обязанность по балансировке энергии в региональном масштабе, которую мы можем обеспечить своими ТЭЦ, и за это нам тоже хорошо платят. Однако вскоре и в этой сфере мы не будем единственными, так как до конца года в Литве будут установлены большие мощности с батареями для накопления энергии, и конкуренция начнется и в этой сфере", - поясняет Балтиньш.

(Latvijas Avīze)