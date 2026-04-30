Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

Балтия пока остается импортером электроэнергии: что дальше?

© LETA 30 апреля, 2026 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Страны Балтии по-прежнему являются импортерами электроэнергии. В денежном выражении объем импорта в регионе ранее составлял более миллиарда евро в год, и эти деньги утекали из экономики балтийских стран. Однако позитивная новость заключается в том, что постепенно растет вклад электростанций по производству возобновляемой энергии и начиная с 2022 года импорт энергии снижается.

Главным образом благодаря стремительно строящимся в Литве ветряным электростанциям (ВЭС), которые по мощности почти в четыре раза превосходят занимающую второе место Эстонию.

Латвия по мощности ВЭС пока находится на последнем месте: построены электростанции мощностью 137 МВт, а в настоящее время строятся еще на 489 МВт. Таким образом, в ближайшее время общая мощность ВЭС достигнет 626 МВт, но это все равно меньше, чем уже сейчас в Эстонии - 711 МВт.

В свою очередь Литва на данный момент в масштабах Балтии находится в огромном отрыве - генерирующие мощности ее ВЭС составляют 2848 МВт.

Как отмечает руководитель отдела поддержки возобновляемой энергии АО "Latvenergo" Лаурис Балтиньш, зима в этом году была самой холодной за последние 20 лет, в том числе в скандинавских странах, поэтому они тратили свою электроэнергию сами, и им было нечего продавать. Поэтому Балтии, в основном Латвии, пришлось использовать для производства энергии газ.

"Это было дорого, и в январе и феврале МВт/ч в среднем стоил у нас 150 евро. К тому же 26 февраля США и Израиль начали войну на Ближнем Востоке, и цены на природный газ и другое ископаемое топливо взлетели до небес. Но посмотрим, что происходит на энергетической бирже сейчас? Уже в марте средняя цена за МВт/ч составляла 71 евро, а в апреле - 56 евро. Это объясняется просто - весной начинают на полную мощность работать солнечные электростанции (СЭС) и продолжают работать ВЭС. Благодаря им мы в Балтии идем к энергетической независимости, а в ближайшее время - и к экспорту", - говорит Балтиньш.

Он также поясняет, почему именно ВЭС занимают особое место в современной энергетике.

"Формирование цены на бирже основывается на принципе, когда первым берется самое дешевое и доступное на конкретный момент электричество. Весной и летом обычно это энергия, полученная от СЭС и ВЭС. За исключением января и февраля уже в этом году ВЭС в Балтии были ведущим источником получения энергоресурсов, главным образом благодаря Литве. Латвия со своим хорошо диверсифицированным портфелем получения энергии и каскадом Даугавских ГЭС по-прежнему находится на ведущих позициях в Балтии. Говоря простым языком, на нашей "шее" также лежит обязанность по балансировке энергии в региональном масштабе, которую мы можем обеспечить своими ТЭЦ, и за это нам тоже хорошо платят. Однако вскоре и в этой сфере мы не будем единственными, так как до конца года в Литве будут установлены большие мощности с батареями для накопления энергии, и конкуренция начнется и в этой сфере", - поясняет Балтиньш.

(Latvijas Avīze)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 15:54

Важно 0 комментариев

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Читать
Загрузка

Важно 15:51

Важно 0 комментариев

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Читать

Новости Латвии 15:40

Новости Латвии 0 комментариев

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Читать

Всюду жизнь 15:36

Всюду жизнь 0 комментариев

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Читать

Важно 15:33

Важно 0 комментариев

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Читать

Мнения 15:29

Мнения 0 комментариев

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Читать

Важно 15:21

Важно 0 комментариев

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Читать