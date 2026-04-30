К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Температура воздуха на трассе А3 между Стренчи и Валкой опустилась до -4,5 градусов, на трассе А2 около Гаркалне зафиксировано падение температуры на -4,4 градуса, а в Инчукалнсе и около Мелтури — до -5 и -5,7 градусов соответственно.

Температура воздуха в 5 утра колебалась от -3,1 градуса в Скривери до +5,2 градуса в Вентспилсе.

Национальный рекорд низкой температуры для 30 апреля составляет -6 градусов, установленный в 1978 году в Зосени.

Сегодня в восточных регионах ожидается небольшая облачность, в остальной части страны – преимущественно облачно, местами в западной и центральной частях Латвии возможны небольшие осадки.

В четверг, 30 апреля, во многих районах центральной и восточной Латвии ожидаются небольшие дожди, а местами – мокрый снег.

Ожидается преимущественно облачная погода, местами в Курземе, а утром и в Латгале – более солнечная.

При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха поднимется до +4–+9 градусов, местами в Западной Латвии — до +12 градусов.

В Риге накануне праздников ожидается небольшой дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер сменится на северо-западный, а температура воздуха поднимется до +9 градусов.

Но есть и хорошие новости - Латвию проходит теплый атмосферный фронт, поэтому в первые дни мая ожидается летняя погода. Температура воздуха местами поднимется до +25.

По прогнозам синоптиков, предстоящие четыре праздника в Латвии станут самыми теплыми днями за последние семь месяцев.

В первый день мая ожидается в основном солнечная погода, в восточной части страны – более облачная. Значительных осадков не ожидается. При слабом западном, северо-западном ветре ночью температура воздуха понизится до 0–5 градусов, максимальная температура днем ​​ожидается от +10 градусов в некоторых местах на побережье и +14 градусов в Латгале до +20 градусов в некоторых местах в западной части страны.

В субботу, 2 мая, по всей стране ожидается сухая и солнечная погода с западным ветром, временами с порывами 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +2-7 градусов, днем ​​составит +18-23 градуса. Более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе, где ожидается +9-14 градусов.

В воскресенье солнце будет временами прикрыто облаками, что принесет местами кратковременные дожди, возможные грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха не опустится ниже +6–11 градусов, днем ​​достигнет +18–24 градусов, в некоторых районах побережья сохранится более прохладная погода.

4 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, юго-западные порывы ветра до 11-16 метров в секунду, а температура воздуха в центральной и восточной частях страны может достичь +25 градусов.

Согласно текущим прогнозам, с 5 мая похолодает, дальнейшее понижение температуры возможно в следующие выходные, а ночью возможны заморозки.

Ранее сообщалось, что, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, страна столкнулась с одной из самых продолжительных засух за всю историю наблюдений. Ожидаемые в ближайшие дни осадки улучшат ситуацию лишь в некоторых местах, но в других, где пройдут дождевые облака, засуха усилится.

