Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

© LETA 30 апреля, 2026 07:50

Важно 0 комментариев

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Температура воздуха на трассе А3 между Стренчи и Валкой опустилась до -4,5 градусов, на трассе А2 около Гаркалне зафиксировано падение температуры на -4,4 градуса, а в Инчукалнсе и около Мелтури — до -5 и -5,7 градусов соответственно.

Температура воздуха в 5 утра колебалась от -3,1 градуса в Скривери до +5,2 градуса в Вентспилсе.

Национальный рекорд низкой температуры для 30 апреля составляет -6 градусов, установленный в 1978 году в Зосени.

Сегодня в восточных регионах ожидается небольшая облачность, в остальной части страны – преимущественно облачно, местами в западной и центральной частях Латвии возможны небольшие осадки.

В четверг, 30 апреля, во многих районах центральной и восточной Латвии ожидаются небольшие дожди, а местами – мокрый снег.

Ожидается преимущественно облачная погода, местами в Курземе, а утром и в Латгале – более солнечная.

При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха поднимется до +4–+9 градусов, местами в Западной Латвии — до +12 градусов.

В Риге накануне праздников ожидается небольшой дождь, слабый или умеренный юго-западный ветер сменится на северо-западный, а температура воздуха поднимется до +9 градусов.

Но есть и хорошие новости - Латвию проходит теплый атмосферный фронт, поэтому в первые дни мая ожидается летняя погода. Температура воздуха местами поднимется до +25. 

По прогнозам синоптиков, предстоящие четыре праздника в Латвии станут самыми теплыми днями за последние семь месяцев.

В первый день мая ожидается в основном солнечная погода, в восточной части страны – более облачная. Значительных осадков не ожидается. При слабом западном, северо-западном ветре ночью температура воздуха понизится до 0–5 градусов, максимальная температура днем ​​ожидается от +10 градусов в некоторых местах на побережье и +14 градусов в Латгале до +20 градусов в некоторых местах в западной части страны.

В субботу, 2 мая, по всей стране ожидается сухая и солнечная погода с западным ветром, временами с порывами 8-13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +2-7 градусов, днем ​​составит +18-23 градуса. Более прохладная погода сохранится на западном побережье Курземе и северном побережье Видземе, где ожидается +9-14 градусов.

В воскресенье солнце будет временами прикрыто облаками, что принесет местами кратковременные дожди, возможные грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха не опустится ниже +6–11 градусов, днем ​​достигнет +18–24 градусов, в некоторых районах побережья сохранится более прохладная погода.

4 мая ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, юго-западные порывы ветра до 11-16 метров в секунду, а температура воздуха в центральной и восточной частях страны может достичь +25 градусов.

Согласно текущим прогнозам, с 5 мая похолодает, дальнейшее понижение температуры возможно в следующие выходные, а ночью возможны заморозки.

Ранее сообщалось, что, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, страна столкнулась с одной из самых продолжительных засух за всю историю наблюдений. Ожидаемые в ближайшие дни осадки улучшат ситуацию лишь в некоторых местах, но в других, где пройдут дождевые облака, засуха усилится.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Вы же губите бизнес, остановитесь!» Нет, депутаты Рижской думы не остановятся — объясняем почему
Важно

«Вы же губите бизнес, остановитесь!» Нет, депутаты Рижской думы не остановятся — объясняем почему

На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает
Важно

На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает

Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?
Важно

Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Новости Латвии 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Читать
Загрузка

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Новости Латвии 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Читать

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Новости Латвии 10:35

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Читать

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Читать

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Азбука здоровья 10:28

Азбука здоровья 0 комментариев

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Читать

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Новости Латвии 10:18

Новости Латвии 0 комментариев

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Читать

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Новости Латвии 10:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Читать