Лучшие пляжи Европы и мира: список

Euronews 30 апреля, 2026 08:54

Всюду жизнь 0 комментариев

В этом году в рейтинг 50 лучших пляжей мира попали пляжи Греции, Испании, Португалии, Италии, Франции и Ирландии.

Для многих из нас нет более приятного ощущения, чем песок между пальцами ног, соль в волосах и толстый слой солнцезащитного крема на коже.

И хотя настоящие пляжные бездельники найдут в каждом песчаном участке что-то, что им понравится, во всем мире есть места, от которых захватывает дух благодаря их ярко-голубым водам и незабываемым закатам.

В течение последних нескольких лет рейтинг 50 лучших пляжей мира искал именно такие места, и по результатам последнего рейтинга на самом верху списка оказался пляж Энталула на Филиппинах.

На этот пляж, расположенный на острове Палаван, можно добраться только на лодке, поэтому он не переполнен туристами, любующимися известняковыми скалами и прозрачной водой.

Из 50 пляжей в рейтинг попали 11 европейских, в том числе в Греции, Испании, Португалии, Италии, Франции и даже Ирландии.

Лучшие пляжи Европы в 2026 году

На втором месте оказался греческий пляж Фтери.

Расположенный на Кефалонии, крупнейшем из Ионических островов, пляж находится в уединенной бухте, куда можно добраться только на лодке или подняться по крутой тропе.

По словам команды World's 50 Best Beaches, "нетронутая красота и спокойная обстановка пляжа Фтери делают его пристанищем для тех, кто ищет покоя и глубокой связи с природой".

В число лучших пляжей попал еще один европейский пляж - Кала Макарелла на Балеарском острове Менорка, занявший 12-е место.

Благодаря подковообразной бухте вода здесь относительно спокойна круглый год, что способствует росту его популярности.

За ним по пятам следует итальянский Кала Дей Габбиани на Сардинии, который занял 18-е место.

Благодаря белому галечному берегу вода здесь кристально чистая, а известняковые скалы придают пляжу идеальную живописность.

Пляж Капуташ в Турции, безусловно, является одним из самых красивых пляжей Европы благодаря своему расположению у основания каньона и его электрическим голубым водам.

Этот пляж, расположенный между Кашем и Калканом на юго-западе Турции и занявший 29-е место, был выбран благодаря его впечатляющим пейзажам.

Завершает пятерку лучших пляжей Европы еще один представитель Греции - Порто Катсики.

Это один из самых известных пляжей Лефкады. Путешественники приезжают сюда из-за поразительных скал и ярко-голубых вод.

Полный список лучших пляжей Европы:

Пляж Фтери, Кефалония, Греция (2 место)

Кала Макарелла, Менорка, Испания (12-е место)

Кала Дей Габбиани, Сардиния, Италия (18-е место)

Пляж Капуташ, Бирюзовое побережье, Турция (29-й)

Порто Катсики, Лефкада, Греция (34-е место)

Санта-Джулия, Корсика, Франция (35-е место)

Плайя-Кофете, Фуэртевентура, Испания (39-е место)

Прайя-да-Фалезия, Алгарве, Португалия (43-е место)

Порто Тимони, Корфу, Греция (46-е место)

Ла-Пелоса, Сардиния, Италия (48-е место)

Пляж Ким, графство Мейо, Ирландия (50-е место)

Как определяют лучшие пляжи мира

Рейтинг 50 лучших пляжей мира составляется на основе номинаций и голосов более чем 1 000 человек, работающих в этой отрасли, включая писателей-путешественников, авторитетных людей и агентов.

Каждый пляж, включенный в рейтинг, оценивается по таким критериям, как уникальность окружающего ландшафта, вероятность встречи с дикой природой, спокойствие воды для плавания или отдыха, а также шансы провести идеальный пляжный день.

Команда также ищет нетронутые пляжи и обращает пристальное внимание на то, насколько многолюдно в том или ином месте.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?
К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает
На каком языке? Коммуникация пациентов с медиками по-прежнему хромает

Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?
Опубликован мировой индекс свободы прессы: где там Латвия?

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Новости Латвии 10:54

Новости Латвии 0 комментариев

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало?

Новости Латвии 10:42

Новости Латвии 0 комментариев

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию

Новости Латвии 10:35

Новости Латвии 0 комментариев

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков

Важно 10:28

Важно 0 комментариев

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет

Азбука здоровья 10:28

Азбука здоровья 0 комментариев

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют?

Новости Латвии 10:18

Новости Латвии 0 комментариев

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи

Новости Латвии 10:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

