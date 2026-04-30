Лучшие пляжи Европы и мира: список

Для многих из нас нет более приятного ощущения, чем песок между пальцами ног, соль в волосах и толстый слой солнцезащитного крема на коже.

И хотя настоящие пляжные бездельники найдут в каждом песчаном участке что-то, что им понравится, во всем мире есть места, от которых захватывает дух благодаря их ярко-голубым водам и незабываемым закатам.

В течение последних нескольких лет рейтинг 50 лучших пляжей мира искал именно такие места, и по результатам последнего рейтинга на самом верху списка оказался пляж Энталула на Филиппинах.

На этот пляж, расположенный на острове Палаван, можно добраться только на лодке, поэтому он не переполнен туристами, любующимися известняковыми скалами и прозрачной водой.

Из 50 пляжей в рейтинг попали 11 европейских, в том числе в Греции, Испании, Португалии, Италии, Франции и даже Ирландии.

Лучшие пляжи Европы в 2026 году

На втором месте оказался греческий пляж Фтери.

Расположенный на Кефалонии, крупнейшем из Ионических островов, пляж находится в уединенной бухте, куда можно добраться только на лодке или подняться по крутой тропе.

По словам команды World's 50 Best Beaches, "нетронутая красота и спокойная обстановка пляжа Фтери делают его пристанищем для тех, кто ищет покоя и глубокой связи с природой".

В число лучших пляжей попал еще один европейский пляж - Кала Макарелла на Балеарском острове Менорка, занявший 12-е место.

Благодаря подковообразной бухте вода здесь относительно спокойна круглый год, что способствует росту его популярности.

За ним по пятам следует итальянский Кала Дей Габбиани на Сардинии, который занял 18-е место.

Благодаря белому галечному берегу вода здесь кристально чистая, а известняковые скалы придают пляжу идеальную живописность.

Пляж Капуташ в Турции, безусловно, является одним из самых красивых пляжей Европы благодаря своему расположению у основания каньона и его электрическим голубым водам.

Этот пляж, расположенный между Кашем и Калканом на юго-западе Турции и занявший 29-е место, был выбран благодаря его впечатляющим пейзажам.

Завершает пятерку лучших пляжей Европы еще один представитель Греции - Порто Катсики.

Это один из самых известных пляжей Лефкады. Путешественники приезжают сюда из-за поразительных скал и ярко-голубых вод.

Полный список лучших пляжей Европы:

Пляж Фтери, Кефалония, Греция (2 место)

Кала Макарелла, Менорка, Испания (12-е место)

Кала Дей Габбиани, Сардиния, Италия (18-е место)

Пляж Капуташ, Бирюзовое побережье, Турция (29-й)

Порто Катсики, Лефкада, Греция (34-е место)

Санта-Джулия, Корсика, Франция (35-е место)

Плайя-Кофете, Фуэртевентура, Испания (39-е место)

Прайя-да-Фалезия, Алгарве, Португалия (43-е место)

Порто Тимони, Корфу, Греция (46-е место)

Ла-Пелоса, Сардиния, Италия (48-е место)

Пляж Ким, графство Мейо, Ирландия (50-е место)

Как определяют лучшие пляжи мира

Рейтинг 50 лучших пляжей мира составляется на основе номинаций и голосов более чем 1 000 человек, работающих в этой отрасли, включая писателей-путешественников, авторитетных людей и агентов.

Каждый пляж, включенный в рейтинг, оценивается по таким критериям, как уникальность окружающего ландшафта, вероятность встречи с дикой природой, спокойствие воды для плавания или отдыха, а также шансы провести идеальный пляжный день.

Команда также ищет нетронутые пляжи и обращает пристальное внимание на то, насколько многолюдно в том или ином месте.