HIMARS еще на 280 млн долларов: соседи продолжают закупать у американцев оружие

Как сообщило в среду Министерство обороны Литвы, согласно этому дополнению к договору на закупку HIMARS, для литовской армии приобретаются дополнительные пусковые установки с боевыми и учебными боеприпасами.

В комплект войдут наборы управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, оборудование управления и связи, а также пакет логистического обслуживания и обучения.

Договор будет реализован американской компанией "Lockheed Martin".

Как сообщалось, в конце 2022 года Литва подписала с США договор на сумму 495 млн долларов на приобретение восьми систем залпового огня HIMARS.

По данным Минобороны, общая стоимость договора на первую и вторую батареи HIMARS составляет около 778 млн долларов США. Это означает, что стоимость дополнения к договору с учетом некоторого изменения цены первой батареи достигает около 280 млн евро.

"Союзники из США обязались поставить первую батарею еще в этом году, однако мы инвестируем в будущее и еще больше повышаем обороноспособность страны, сдерживание противника и нашу способность защищаться вместе с союзниками на восточном фланге", - заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Первая батарея прибудет в Литву в этом году. Армия ожидает, что системы HIMARS достигнут полной боевой готовности к 2027 году.

В Минобороны отметили, что за последние три года Литва приобрела у США вооружения и техники примерно на 2 млрд евро и является крупнейшим покупателем американского оружия в странах Балтии.

Литва закупает у американцев противотанковые ракетные комплексы "Javelin", бронированные внедорожники JLTV, вертолеты "Black Hawk", ракетные артиллерийские системы HIMARS, ракеты AMRAAM для систем противовоздушной обороны средней дальности NASAMS и др.