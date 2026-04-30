У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 15:29

Мнения 0 комментариев

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Левитс признал, что в предвыборный период высказывания политиков становятся более резкими, однако не видит в этом ничего чрезвычайного. «Политическая напряжённость перед выборами растёт, тон риторики становится острее, и это является частью демократического процесса», — сказал экс-президент.

В то же время он добавил, что в Латвии по-прежнему наблюдается так называемый «синдром спасителя», когда часть общества на каждых выборах ищет новую политическую силу, от которой ожидает быстрых перемен.

Говоря о политическом предложении избирателям, Левитс подчеркнул, что на этот раз в Латвии есть не только правящие партии, но и «государственническая оппозиция», которая ориентирована на интересы Латвии. «Нам не нужно бояться, что при смене коалиции государство зашатается и попадёт в орбиту России», — отметил бывший президент. По его мнению, это свидетельствует об укреплении демократии и преобладании в политике государственно мыслящих сил.

Оценивая новые политические силы, Левитс призвал общество внимательно анализировать их предложения. Он предупредил, что часть идей для Латвии может быть рискованной, особенно если они ослабят способность государства реагировать на угрозы безопасности. «Латвия всегда должна выступать за сильное государство», — подчеркнул Левитс, добавив, что в нынешней геополитической ситуации безопасность и устойчивость страны имеют решающее значение.

Комментарии (0)
А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»
Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром» (1)

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

