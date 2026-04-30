У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

Левитс признал, что в предвыборный период высказывания политиков становятся более резкими, однако не видит в этом ничего чрезвычайного. «Политическая напряжённость перед выборами растёт, тон риторики становится острее, и это является частью демократического процесса», — сказал экс-президент.

В то же время он добавил, что в Латвии по-прежнему наблюдается так называемый «синдром спасителя», когда часть общества на каждых выборах ищет новую политическую силу, от которой ожидает быстрых перемен.

Говоря о политическом предложении избирателям, Левитс подчеркнул, что на этот раз в Латвии есть не только правящие партии, но и «государственническая оппозиция», которая ориентирована на интересы Латвии. «Нам не нужно бояться, что при смене коалиции государство зашатается и попадёт в орбиту России», — отметил бывший президент. По его мнению, это свидетельствует об укреплении демократии и преобладании в политике государственно мыслящих сил.

Оценивая новые политические силы, Левитс призвал общество внимательно анализировать их предложения. Он предупредил, что часть идей для Латвии может быть рискованной, особенно если они ослабят способность государства реагировать на угрозы безопасности. «Латвия всегда должна выступать за сильное государство», — подчеркнул Левитс, добавив, что в нынешней геополитической ситуации безопасность и устойчивость страны имеют решающее значение.