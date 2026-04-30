Существо ожило через 24 тысячи лет — и сразу начало размножаться

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 14:25

Наука 0 комментариев

Ученые разморозили крошечное существо, которое пролежало в сибирской вечной мерзлоте около 24 тысяч лет, а потом буквально вернулось к жизни и начало размножаться.

Звучит как фантастика, но речь идет не о динозавре и не о монстре из фильма, а о микроскопическом животном - бделлоидной коловратке. В популярной подаче ее уже успели окрестить «зомби-червем», хотя на самом деле это не червь, а крошечное многоклеточное существо длиной примерно полмиллиметра.

Образец нашли в районе реки Алазея на северо-востоке Сибири. Исследователи извлекли его из слоя вечной мерзлоты на глубине около 3,5 метра. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст находки - от 23 960 до 24 485 лет. То есть это существо замерзло еще тогда, когда по Земле ходили мамонты.

После размораживания коловратка не просто подала признаки жизни. Она ожила и начала размножаться бесполым путем, фактически создавая собственные копии. Ученым даже пришлось отдельно отслеживать, какие организмы были древними, а какие уже появились после пробуждения.

Секрет такого почти невероятного выживания называется криптобиоз. Это состояние, при котором обмен веществ практически замирает. Организм как будто нажимает паузу: не живет в привычном смысле, но и не погибает окончательно, ожидая подходящих условий.

Именно это больше всего и впечатлило исследователей. Одно дело, когда после заморозки удается оживить что-то совсем простое. Другое - многоклеточное существо с пищеварительной системой и примитивной нервной системой. До этого считалось, что такие коловратки способны переживать в подобном состоянии максимум 6-10 лет. Теперь эта планка улетела в совсем другую эпоху.

Конечно, до заморозки и оживления человека отсюда еще бесконечно далеко. Ученые прямо говорят: между микроскопической коловраткой и человеческим организмом - гигантская научная пропасть. Но сама находка уже выглядит как один из самых странных и эффектных экспериментов последних лет.

Есть и менее уютная сторона истории. По мере таяния вечной мерзлоты древние микроорганизмы, бактерии и вирусы могут выходить наружу сами, уже не в лаборатории, а в природе. Пока оживленные из льда вирусы не связывали с болезнями у людей, но ученые внимательно следят за этой темой.

Так что картина получается действительно вау: существо из ледникового периода пролежало в замороженном состоянии 24 тысячи лет, проснулось в лаборатории - и повело себя так, будто просто очень долго спало.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

