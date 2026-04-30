Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Изменения должны сделать применение закона более гибким и понятным в реальных ситуациях, а также лучше учитывать интересы собственников. В частности, уточнены правила проведения общих собраний и опросов жильцов, чтобы они соответствовали практике.

Поправки расширяют возможности участия владельцев в управлении домом. Вводится право индивидуального пользования частью общего имущества — например, парковками, кладовыми или элементами здания. Кроме того, если собственники не могут прийти к согласию, появляется возможность обратиться в суд с требованием признать решение принятым.

Также вводится новое регулирование совместного использования инфраструктуры. Это позволит жителям домов на разных участках оформлять общие права на дороги, парковки, детские площадки и зоны отдыха — особенно актуально для новых жилых проектов.

Отдельно уточняется, что на повторных собраниях можно рассматривать только вопросы, требующие простого большинства голосов — это исключает попытки упростить принятие решений, для которых изначально нужен более высокий порог.

В переходных положениях указано, что решения об оборудовании парковочных мест для людей с инвалидностью через строительную информационную систему можно будет принимать с 1 ноября 2026 года — когда в системе появится необходимый функционал.