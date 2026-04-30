Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 15:33

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Изменения должны сделать применение закона более гибким и понятным в реальных ситуациях, а также лучше учитывать интересы собственников. В частности, уточнены правила проведения общих собраний и опросов жильцов, чтобы они соответствовали практике.

Поправки расширяют возможности участия владельцев в управлении домом. Вводится право индивидуального пользования частью общего имущества — например, парковками, кладовыми или элементами здания. Кроме того, если собственники не могут прийти к согласию, появляется возможность обратиться в суд с требованием признать решение принятым.

Также вводится новое регулирование совместного использования инфраструктуры. Это позволит жителям домов на разных участках оформлять общие права на дороги, парковки, детские площадки и зоны отдыха — особенно актуально для новых жилых проектов.

Отдельно уточняется, что на повторных собраниях можно рассматривать только вопросы, требующие простого большинства голосов — это исключает попытки упростить принятие решений, для которых изначально нужен более высокий порог.

В переходных положениях указано, что решения об оборудовании парковочных мест для людей с инвалидностью через строительную информационную систему можно будет принимать с 1 ноября 2026 года — когда в системе появится необходимый функционал.

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»
Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

