Она решает всё! Милые сурикаты живут под пятой сурового матриархата!

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 16:32

Животные 0 комментариев

Сурикаты выглядят как маленькие солнечные зверьки, которые забавно стоят столбиком и смотрят вдаль. Но за этой милой картинкой скрывается куда более жесткий мир: у сурикатов правит не самый сильный самец, а главная самка.

В пустыне Калахари клан сурикатов обычно держится вокруг одной доминирующей пары. Но настоящим центром власти часто становится альфа-самка. Именно она рожает большую часть детенышей, удерживает порядок в группе и решает, кто остается в семье, а кто может быть изгнан.

Исследователи, наблюдающие за сурикатами в Южной Африке, описывают удивительную систему. Остальные члены группы помогают растить ее малышей, ищут еду, стоят на страже, предупреждают о хищниках и обучают молодняк охоте. У клана может быть 10-15 взрослых особей, но право на размножение обычно получает только одна самка.

И она не просто «главная мама». Доминирующие самки крупнее, сильнее и агрессивнее подчиненных. Ученые связывают это в том числе с высоким уровнем половых гормонов, включая тестостерон. Во время беременности уровень агрессии у такой самки может заметно расти - и тогда она защищает будущих детенышей без сантиментов.

Иногда это выглядит почти жестоко. Если в группе беременеет другая самка, матриарх может выгнать ее, напасть на нее или убить ее новорожденных детенышей. Для человека это звучит ужасно, но в условиях пустыни логика проста: если еды мало, выжить должны те малыши, вокруг которых держится будущее клана.

Особенно важной такая жесткая система становится сейчас, когда Калахари становится жарче и суше. В засушливые годы насекомых меньше, сурикатам приходится дальше ходить за пищей и глубже копать землю. Группы становятся меньше, сами животные - мельче, а у маленького клана почти нет запаса прочности.

В одном из наблюдений доминирующую самку укусила ядовитая змея. Даже сурикаты, которые умеют переносить яд лучше многих животных, могут погибнуть от большой дозы. Но ее семья не бросила ее: сородичи помогали искать ей еду, а вечером, заметив, что она не вернулась в нору, отправились звать ее обратно.

Причина была не только в «звериной нежности». Для клана такая самка - не просто родственница, а центр всей системы. Без нее группа теряет порядок, защиту и главный источник новых детенышей.

Сурикаты умеют быть трогательными: они ухаживают друг за другом, подают десятки разных сигналов, предупреждают о хищниках и вместе растят малышей. Но их мир не мягкий. Это пустынная политика в миниатюре, где за милой мордочкой стоит суровая матриархия.

И, похоже, в мире сурикатов главный вопрос звучит совсем не так, как в мультфильмах. Не «кто самый симпатичный», а «кто достаточно жесткий, чтобы все остальные пережили засуху».

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

