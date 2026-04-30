ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Euronews 30 апреля, 2026 15:54

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Расположенный во Франкфурте регулятор в четверг в третий раз подряд сохранил депозитную ставку на уровне 2 %.

«Сегодня Совет управляющих решил оставить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений», - говорится в распространенном в четверг заявлении банка.

ЕЦБ сообщил, что поступающие данные в целом подтвердили его прежний прогноз по инфляции, однако характер рисков меняется: усиливается давление на рост цен, тогда как перспективы экономического роста ухудшаются.

Банк вновь подтвердил приверженность цели вернуть инфляцию к уровню 2 % в среднесрочной перспективе.

 
«Война на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на энергоносители, что разгоняет инфляцию и давит на экономические настроения», - отмечается далее в заявлении.

И все это происходит на фоне последних данных, согласно которым инфляция в еврозоне в апреле подскочила до 3 %, существенно превысив целевой ориентир центробанка в 2 %.

Решению по ставкам предшествовала повышенная неопределенность: президент ЕЦБ Кристин Лагард предупреждала, что «рывками развивающийся характер» войны с участием Ирана осложняет оценку экономических перспектив.

Новые данные, опубликованные в четверг, усилили опасения за экономику еврозоны.

Инфляция в 20 странах валютного союза составила 3 %, тогда как базовая инфляция, не учитывающая стоимость энергии и продуктов питания, удержалась на уровне 2,2 %. Рост ВВП, тем временем, замедлился до 0,8 % в годовом выражении в первом квартале 2026 года.

Складывается картина стагфляции, усугубляемой геополитической нестабильностью. Крупные экономики, включая Германию и Италию, снизили прогнозы роста на фоне подорожания энергии, а ЕЦБ приходится искать баланс между поддержкой замедляющейся экономики и необходимостью сдерживать рост цен.

Банк отмечает, что последствия войны с участием Ирана, особенно в части высоких цен на энергоносители, по-прежнему трудно оценить.

Пока что монетарные власти занимают выжидательную позицию, наблюдая, перерастет ли вызванная ростом цен на энергоносители инфляция в более широкое ценовое давление.

«Война, перемирие, мирные переговоры, их срыв, морская блокада, ее снятие, ее восстановление - все это делает чрезвычайно сложной оценку продолжительности и глубины последствий», - сказала Лагард на прошлой неделе.

В четверг утром стоимость нефти марки Brent временно превышала 126 долларов за баррель, усилив давление на европейскую экономику, которая и без того сталкивается с нарушениями на стороне предложения.

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака
«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака (3)

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция
Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция (4)

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены (2)

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

