ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Расположенный во Франкфурте регулятор в четверг в третий раз подряд сохранил депозитную ставку на уровне 2 %.

«Сегодня Совет управляющих решил оставить три ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений», - говорится в распространенном в четверг заявлении банка.

ЕЦБ сообщил, что поступающие данные в целом подтвердили его прежний прогноз по инфляции, однако характер рисков меняется: усиливается давление на рост цен, тогда как перспективы экономического роста ухудшаются.

Банк вновь подтвердил приверженность цели вернуть инфляцию к уровню 2 % в среднесрочной перспективе.



«Война на Ближнем Востоке привела к резкому росту цен на энергоносители, что разгоняет инфляцию и давит на экономические настроения», - отмечается далее в заявлении.

И все это происходит на фоне последних данных, согласно которым инфляция в еврозоне в апреле подскочила до 3 %, существенно превысив целевой ориентир центробанка в 2 %.

Решению по ставкам предшествовала повышенная неопределенность: президент ЕЦБ Кристин Лагард предупреждала, что «рывками развивающийся характер» войны с участием Ирана осложняет оценку экономических перспектив.

Новые данные, опубликованные в четверг, усилили опасения за экономику еврозоны.

Инфляция в 20 странах валютного союза составила 3 %, тогда как базовая инфляция, не учитывающая стоимость энергии и продуктов питания, удержалась на уровне 2,2 %. Рост ВВП, тем временем, замедлился до 0,8 % в годовом выражении в первом квартале 2026 года.

Складывается картина стагфляции, усугубляемой геополитической нестабильностью. Крупные экономики, включая Германию и Италию, снизили прогнозы роста на фоне подорожания энергии, а ЕЦБ приходится искать баланс между поддержкой замедляющейся экономики и необходимостью сдерживать рост цен.

Банк отмечает, что последствия войны с участием Ирана, особенно в части высоких цен на энергоносители, по-прежнему трудно оценить.

Пока что монетарные власти занимают выжидательную позицию, наблюдая, перерастет ли вызванная ростом цен на энергоносители инфляция в более широкое ценовое давление.

«Война, перемирие, мирные переговоры, их срыв, морская блокада, ее снятие, ее восстановление - все это делает чрезвычайно сложной оценку продолжительности и глубины последствий», - сказала Лагард на прошлой неделе.

В четверг утром стоимость нефти марки Brent временно превышала 126 долларов за баррель, усилив давление на европейскую экономику, которая и без того сталкивается с нарушениями на стороне предложения.