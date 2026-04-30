Бельгия останавливает демонтаж всех своих атомных реакторов

© Deutsche Welle 30 апреля, 2026 16:51

Брюссель намерен выкупить у французского концерна Engie все семь находящихся в Бельгии реакторов. Немецкие "зеленые" раскритиковали решение как "опасный шаг назад".

Бельгия в четверг, 30 апреля, объявила о немедленной остановке демонтажа всех своих атомных реакторов. Правительство страны и нынешний оператор - французский энергетический концерн Engie - сообщили о начале переговоров о передаче всех семи реакторов бельгийскому государству.

На время переговоров демонтаж приостанавливается, "чтобы все варианты оставались открытыми". Бельгийский парламент отменил закон о поэтапном выходе из ядерной энергетики еще в 2025 году.

Что конкретно планируется

Согласно совместному заявлению сторон, планируемый выкуп реакторов государством у Engie охватывает "весь парк атомных электростанций с семью реакторами, задействованный персонал, все ядерные дочерние компании, а также все связанные активы и обязательства, включая обязанности по демонтажу и выводу из эксплуатации". Стороны намерены согласовать рамочные условия сделки до 1 октября. Для Engie это означает полный выход из атомной отрасли в Бельгии.

"Это правительство выбирает безопасную, доступную и устойчивую энергию - с меньшей зависимостью от ископаемого импорта и большим контролем над собственным энергоснабжением", - заявил консервативный премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Реакторы в Бельгии

В настоящее время в Бельгии работают два реактора - один на АЭС "Дул" у границы с Нидерландами, другой - на АЭС" Тианж" близ Льежа, примерно в 50 км по прямой от границы с Германией. Согласно первоначальным планам, оба реактора предполагалось вывести из эксплуатации еще в прошлом году, но еще прежнее правительство продлило срок их работы до 2035 года в связи с энергетическим кризисом 2022 года.

Пять других реакторов - три на АЭС "Дул" и два на АЭС "Тианж" - уже остановлены. Среди них - спорный реактор "Тианж-2", закрытый в 2023 году. Немецкие политики и противники атомной энергетики многие годы добивались его остановки после того, как в 2012 году эксперты обнаружили в корпусе реактора тысячи небольших трещин. Все реакторы Бельгии были построены в 1970-80-х годах.

Реакция критиков

Депутат Европарламента от немецких "зеленых" Даниэль Фройнд (Daniel Freund) из Ахена назвал решение "опасным шагом назад" для приграничного региона. По его словам, правительство Де Вевера хочет "искусственно поддерживать жизнь ветхих старых реакторов". "Тем самым он подрывает доверие, в том числе у немецких соседей", - предупредил депутат.

Бельгия - не единственная страна ЕС, наращивающая атомные мощности. Помимо Франции, обеспечивающей более 65% своей электроэнергии за счет атома, на ядерную энергетику делают ставку восточноевропейские государства и Швеция. В Польше запланировано строительство первой в стране атомной электростанции.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала отказ от атомной энергетики в ряде стран ЕС - в том числе в Германии - "стратегической ошибкой", подчеркнув, что ядерная энергетика является ключевым инструментом снижения зависимости от нефти и газа.

