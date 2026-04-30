Рижане переплатили за тепло миллионы евро: Госконтроль взялся за тарифы

© LETA 30 апреля, 2026 17:10

Министерство экономики (EM) в пределах своей компетенции будет способствовать активному участию Latvenergo и Rīgas siltums в совершенствовании тарифных методик, чтобы обеспечить профессионально обоснованный и экономически взвешенный подход, сообщили агентству LETA в ведомстве.

В аудите Государственного контроля установлено, что из-за давно известных проблем жители Риги в позапрошлом году переплатили за тепло миллионы евро. Контролёры отмечают: потенциал снижения тарифов есть, но для этого необходимо решать накопившиеся проблемы — улучшать регулирование рынка, совершенствовать методику расчёта тарифов, усиливать межведомственное взаимодействие и обеспечивать эффективную конкуренцию.

В министерстве согласны с выводами о причинах проблем, включая недостаточную прозрачность тарифообразования и необходимость доработки рыночных механизмов. При этом EM указывает, что аудит не даёт ответа на ключевой вопрос — какой именно должна быть оптимальная модель рынка тепла. Главная сложность — найти баланс между развитием конкуренции и максимально эффективным использованием когенерации и остаточного тепла.

Ведомство подчёркивает, что совмещение этих целей затруднено: доступность тепла от когенерации зависит от рынка электроэнергии, а независимые производители на биомассе нуждаются в стабильной базовой нагрузке. Тем не менее за последний год ситуация частично улучшилась — стабилизировался рынок топлива, при участии EM удалось сдержать рост тарифов в Риге, начата модернизация методик и коммерческих процессов.

По оценке министерства, благодаря принятым мерам рост тарифа в текущем отопительном сезоне удалось снизить примерно на 8 евро за мегаватт-час — это значительно больше эффекта, выявленного аудитом (около 2 евро за мегаватт-час за счёт устранения потерь тепла). Это подтверждает, что снижение тарифов возможно только через комплексные изменения рынка.

EM подчёркивает, что формирование энергетической политики и тарифных методик входит в компетенцию Министерства климата и энергетики и Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), тогда как министерство экономики участвует в вопросах управления государственными компаниями.

Отдельно отмечается важная роль Рижской думы как крупнейшего акционера «Rīgas siltums» и планировщика развития системы теплоснабжения. Решение проблем требует координации нескольких институций, поэтому изменения требуют времени.

Согласно рекомендациям Госконтроля, до 1 июля 2028 года SPRK должна пересмотреть методику расчёта тарифов когенерации. При этом любые изменения должны обеспечивать честную конкуренцию и исключать перекрёстное субсидирование — чтобы расходы на тепло не перекладывались на потребителей электроэнергии.

Аудит также выявил, что часть тепла от ТЭЦ «Latvenergo» не используется и выбрасывается в атмосферу, в то время как закупается более дорогая энергия от биотопливных котельных. В результате в отопительном сезоне 2024–2025 годов жители Риги переплатили почти 8 млн евро, а «Latvenergo» недополучила более 6 млн евро доходов. При этом без участия независимых производителей тарифы могли бы быть ещё выше — дополнительно на 25,2 млн евро.

Контролёры пришли к выводу, что только эффективный рынок с участием всех игроков способен обеспечить более низкие тарифы. При этом действующий механизм закупки тепла не всегда гарантирует наименьшую цену.

За анализируемый период (с июля 2024 по июнь 2025 года) «Latvenergo» вывела в атмосферу более 532 тыс. МВт·ч тепла, произведённого в когенерации. Более половины этого объёма можно было использовать в системе теплоснабжения Риги. Всего выявлено 80 дней, когда тепло сбрасывалось без участия в рынке — в эти дни в воздух было выброшено свыше 150 тыс. МВт·ч, из которых значительная часть могла быть использована.

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

