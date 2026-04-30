Рижане переплатили за тепло миллионы евро: Госконтроль взялся за тарифы

В аудите Государственного контроля установлено, что из-за давно известных проблем жители Риги в позапрошлом году переплатили за тепло миллионы евро. Контролёры отмечают: потенциал снижения тарифов есть, но для этого необходимо решать накопившиеся проблемы — улучшать регулирование рынка, совершенствовать методику расчёта тарифов, усиливать межведомственное взаимодействие и обеспечивать эффективную конкуренцию.

В министерстве согласны с выводами о причинах проблем, включая недостаточную прозрачность тарифообразования и необходимость доработки рыночных механизмов. При этом EM указывает, что аудит не даёт ответа на ключевой вопрос — какой именно должна быть оптимальная модель рынка тепла. Главная сложность — найти баланс между развитием конкуренции и максимально эффективным использованием когенерации и остаточного тепла.

Ведомство подчёркивает, что совмещение этих целей затруднено: доступность тепла от когенерации зависит от рынка электроэнергии, а независимые производители на биомассе нуждаются в стабильной базовой нагрузке. Тем не менее за последний год ситуация частично улучшилась — стабилизировался рынок топлива, при участии EM удалось сдержать рост тарифов в Риге, начата модернизация методик и коммерческих процессов.

По оценке министерства, благодаря принятым мерам рост тарифа в текущем отопительном сезоне удалось снизить примерно на 8 евро за мегаватт-час — это значительно больше эффекта, выявленного аудитом (около 2 евро за мегаватт-час за счёт устранения потерь тепла). Это подтверждает, что снижение тарифов возможно только через комплексные изменения рынка.

EM подчёркивает, что формирование энергетической политики и тарифных методик входит в компетенцию Министерства климата и энергетики и Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), тогда как министерство экономики участвует в вопросах управления государственными компаниями.

Отдельно отмечается важная роль Рижской думы как крупнейшего акционера «Rīgas siltums» и планировщика развития системы теплоснабжения. Решение проблем требует координации нескольких институций, поэтому изменения требуют времени.

Согласно рекомендациям Госконтроля, до 1 июля 2028 года SPRK должна пересмотреть методику расчёта тарифов когенерации. При этом любые изменения должны обеспечивать честную конкуренцию и исключать перекрёстное субсидирование — чтобы расходы на тепло не перекладывались на потребителей электроэнергии.

Аудит также выявил, что часть тепла от ТЭЦ «Latvenergo» не используется и выбрасывается в атмосферу, в то время как закупается более дорогая энергия от биотопливных котельных. В результате в отопительном сезоне 2024–2025 годов жители Риги переплатили почти 8 млн евро, а «Latvenergo» недополучила более 6 млн евро доходов. При этом без участия независимых производителей тарифы могли бы быть ещё выше — дополнительно на 25,2 млн евро.

Контролёры пришли к выводу, что только эффективный рынок с участием всех игроков способен обеспечить более низкие тарифы. При этом действующий механизм закупки тепла не всегда гарантирует наименьшую цену.

За анализируемый период (с июля 2024 по июнь 2025 года) «Latvenergo» вывела в атмосферу более 532 тыс. МВт·ч тепла, произведённого в когенерации. Более половины этого объёма можно было использовать в системе теплоснабжения Риги. Всего выявлено 80 дней, когда тепло сбрасывалось без участия в рынке — в эти дни в воздух было выброшено свыше 150 тыс. МВт·ч, из которых значительная часть могла быть использована.