Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

© LETA 30 апреля, 2026 18:15

Важно

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

В пятницу ожидается преимущественно солнечная погода, более облачно будет в восточной части страны. Существенных осадков не ожидается.

И ночью, и днем будет дуть слабый западный, северо-западный ветер. В ночные часы местами образуется туман.

Температура воздуха ночью опустится до 0..+5 градусов. Максимальная температура днем ожидается от +10 градусов местами на побережье и +14 градусов в Латгале до +20 градусов местами в западной части страны.

Отметка в +20 градусов в этом году еще не была достигнута. В предыдущий раз такая теплая погода в Латвии была в сентябре.

В Риге май начнется с сухого и преимущественно солнечного дня, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, местами в пригородах до +1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до +17..+18 градусов, более прохладный воздух сохранится на морском побережье.

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Наука 19:14

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Мир 18:54

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Важно 18:42

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Новости Латвии 18:37

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Мир 18:28

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Важно 18:14

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

