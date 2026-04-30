Press.lv
Браже: Европе следует повышать расходы на оборону

© LETA 30 апреля, 2026 18:09

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Европе необходимо взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону, увеличив расходы на оборону, в чем страны NB8 уже демонстрируют хороший пример, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство").

Как сообщил агентству ЛЕТА советник министра Томс Садовскис, в среду и четверг Браже участвовала в ежегодном совещании министров иностранных дел стран NB8. В центре его внимания была поддержка Украины, укрепление европейской безопасности и потенциала НАТО, а также ужесточение санкций против России.

В дискуссиях также приняла участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, проинформировав об актуальных мерах Европейского союза в области санкций против России, мерах поддержки Украины и влиянии ситуации на Ближнем Востоке на энергетику.

Министры были едины в том, что свободная, защищенная и демократическая Украина является гарантией европейской безопасности, и выразили решимость продолжать оказывать Украине всестороннюю военную и практическую поддержку, поддержку в процессе евроинтеграции, а также в укреплении безопасности послевоенной Украины.

Наряду с мерами поддержки Украины, где страны NB8 являются одними из крупнейших поставщиков помощи, был отмечен и вклад самой Украины в европейскую и глобальную безопасность своими экспертными знаниями и военными технологиями.

Должностные лица выразили удовлетворение утверждением мощного 20-го пакета санкций ЕС, одновременно указав на необходимость продолжить работу над подготовкой 21-го пакета санкций. Браже подчеркнула, что на Россию необходимо продолжать оказывать непрерывное давление и изолировать ее как политически в международных организациях, так и на крупных спортивных и культурных мероприятиях, поскольку только так можно способствовать переменам и укреплять глобальную безопасность.

Министр иностранных дел акцентировала необходимость для Европы взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону, одновременно подчеркнув, что США и тесное трансатлантическое сотрудничество являются незаменимой основой европейской безопасности. По ее мнению, усилия ЕС в области обороны таким образом должны дополнять и укреплять потенциал НАТО.

Поскольку все страны NB8 являются союзниками по НАТО, в центре внимания дискуссий была подготовка к саммиту НАТО в Анкаре. Министры сошлись во мнении, что на предстоящем саммите особенно важно подтвердить единство альянса, неизменное значение обязательств по 5-й статье, решимость продолжать оказывать долгосрочную поддержку Украине, а также продемонстрировать прогресс в отношении повышения расходов на оборону.

На совещании обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке и международные усилия по обеспечению доступности Ормузского пролива. Браже проинформировала о текущей работе в Совете Безопасности ООН в отношении ситуации на Ближнем Востоке. Министры подчеркнули необходимость защиты гражданского населения и недопущения дальнейшей эскалации. Также министры обсудили влияние конфликта на регион NB8 и меры как на национальном, так и на уровне ЕС в ответ на кризис поставок нефтепродуктов с его последствиями.

NB8 - это неформальный формат сотрудничества, в который входят Дания, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены (2)

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция
Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция (4)

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)
«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО) (2)

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

