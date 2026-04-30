Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 19:14

Наука 0 комментариев

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Шахты обнаружили в Эстремадуре, на юго-западе Испании, в районе Кабеса-дель-Буэй в провинции Бадахос. Исследование проводили специалисты программы Maritime Encounters Гётеборгского университета вместе с испанскими археологами.

На первый взгляд, это просто старые выработки в земле. Но для ученых они могут оказаться недостающим звеном в большой истории о том, как Европа торговала уже 3000 лет назад.

В этих шахтах добывали медь, свинец и серебро. А именно такие металлы были ключевыми для бронзового века. Без меди не было бы бронзы, без бронзы - множества вещей, по которым мы сегодня узнаем древнюю Европу: от топоров и мечей до украшений и культовых предметов.

Самая яркая деталь находки - около 80 каменных топоров с желобками, найденных на одном из участков. Ими, как считают исследователи, дробили и обрабатывали руду. То есть перед археологами не просто случайная яма, а следы настоящей древней добычи.

Почему это важно именно для Скандинавии? Дело в том, что раньше химический анализ и анализ изотопов свинца в скандинавских бронзовых артефактах уже указывал: значительная часть металла могла происходить с юго-запада Испании. Но одно дело - химический «отпечаток» в предмете, и совсем другое - реальные древние шахты на карте.

Теперь эти две части начинают складываться.

Профессор археологии Йохан Линг из Гётеборгского университета говорит, что новые открытия меняют представление о том, насколько связанной была Европа уже три тысячи лет назад. По его словам, добыча металлов на юго-западе Европы могла быть гораздо более масштабной и организованной, чем считалось раньше.

И это, возможно, только начало. Исследователи предполагают, что в Эстремадуре и Андалусии могут оставаться ещё десятки, а возможно, до 150 неописанных доисторических шахт.

Картина получается почти неожиданная: пока мы привыкли представлять бронзовый век как мир отдельных племен и далеких поселений, металл уже мог проходить через огромные расстояния. Где-то в испанской земле дробили руду каменными орудиями, а спустя долгую цепочку обменов этот металл оказывался в предметах на севере Европы.

Без поездов, контейнеров и электронных таблиц - но с торговой сетью, которая, похоже, была куда умнее и шире, чем казалось.

 

