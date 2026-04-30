Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция

© LETA 30 апреля, 2026 17:39

Важно 4 комментариев

Мужчина, получивший тяжёлые телесные повреждения в пешеходном тоннеле района Авоту, конфликтовал с нападавшим ещё до удара, зафиксированного камерами видеонаблюдения, выяснило агентство LETA.

Ранее Рижская муниципальная полиция сообщила, что 4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения заметили в тоннеле под железной дорогой неподвижно лежащего человека. Просмотрев записи, правоохранители установили, что на него напал мужчина, нанеся удар в область лица.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что пострадавший не реагирует на обращения и прикосновения, а под его лицом видны следы крови. В связи с этим сотрудники полиции немедленно начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия медиков.

После приезда медиков и с привлечением дополнительных экипажей была начата поисковая операция. Вскоре в ближайшей окрестности полицейские обнаружили человека, соответствующего описанию, и задержали его.

Дочь госпитализированного мужчины в социальных сетях обвинила Государственную полицию в том, что нападавший находится на свободе и следствие не ведётся. Она также заявила, что полиция грубо обращается с семьёй и мешает ознакомиться с материалами дела.

В Государственной полиции LETA сообщили, что в инциденте участвовали мужчины 1989 и 1969 годов рождения. В ходе расследования установлено, что они были знакомы и конфликт начался раньше, чем видно на опубликованном видео.

Полная запись показала, что сначала мужчина 1969 года рождения ударил мужчину 1989 года рождения по лицу, после чего тот упал. Нападавший ушёл, однако пострадавший поднялся, догнал его и нанёс ответный удар. В результате мужчина 1969 года рождения упал на землю, а второй участник покинул место происшествия.

По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. За это преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а также возможен надзор пробационной службы сроком до трёх лет.

Задержанному присвоен статус подозреваемого и избраны меры пресечения: обязанность являться в полицию в установленное время, запрет покидать страну и запрет приближаться к потерпевшему. Он соблюдает эти ограничения.

Следствие не располагает данными о том, что подозреваемый может совершить новое преступление, воспрепятствовать расследованию или скрыться.

Комментарии (4)
Главные новости

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака
Важно

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака (3)

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Важно

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма (1)

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)
Важно

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО) (2)

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Наука 19:14

Наука 4 комментариев

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Мир 18:54

Мир 4 комментариев

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Важно 18:42

Важно 4 комментариев

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 4 комментариев

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Мир 18:28

Мир 4 комментариев

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Важно 18:15

Важно 4 комментариев

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Важно 18:14

Важно 4 комментариев

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

