Ранее Рижская муниципальная полиция сообщила, что 4 апреля сотрудники Центра видеонаблюдения заметили в тоннеле под железной дорогой неподвижно лежащего человека. Просмотрев записи, правоохранители установили, что на него напал мужчина, нанеся удар в область лица.

Прибыв на место, полицейские обнаружили, что пострадавший не реагирует на обращения и прикосновения, а под его лицом видны следы крови. В связи с этим сотрудники полиции немедленно начали проводить сердечно-лёгочную реанимацию до прибытия медиков.

После приезда медиков и с привлечением дополнительных экипажей была начата поисковая операция. Вскоре в ближайшей окрестности полицейские обнаружили человека, соответствующего описанию, и задержали его.

Дочь госпитализированного мужчины в социальных сетях обвинила Государственную полицию в том, что нападавший находится на свободе и следствие не ведётся. Она также заявила, что полиция грубо обращается с семьёй и мешает ознакомиться с материалами дела.

В Государственной полиции LETA сообщили, что в инциденте участвовали мужчины 1989 и 1969 годов рождения. В ходе расследования установлено, что они были знакомы и конфликт начался раньше, чем видно на опубликованном видео.

Полная запись показала, что сначала мужчина 1969 года рождения ударил мужчину 1989 года рождения по лицу, после чего тот упал. Нападавший ушёл, однако пострадавший поднялся, догнал его и нанёс ответный удар. В результате мужчина 1969 года рождения упал на землю, а второй участник покинул место происшествия.

По факту причинения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело. За это преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а также возможен надзор пробационной службы сроком до трёх лет.

Задержанному присвоен статус подозреваемого и избраны меры пресечения: обязанность являться в полицию в установленное время, запрет покидать страну и запрет приближаться к потерпевшему. Он соблюдает эти ограничения.

Следствие не располагает данными о том, что подозреваемый может совершить новое преступление, воспрепятствовать расследованию или скрыться.