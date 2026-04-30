Мессенджер Max признали шпионским приложением

При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат - документ, который удостоверяет подлинность веб-сайта и обеспечивает защищенное соединение по протоколу HTTPS. Кроме того, "национальный" российский мессенджер все еще доступен в магазинах приложений App Store и Google Play.

В пресс-службе Max заявили, что классификация Cloudfare "вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не основана на фактическом анализе кода". Там утверждают, что все данные пользователей мессенджера "надежно защищены".

Ранее Cloudflare отметил как распространяющие шпионское ПО домены, связанные с приложением Telega - это неофициальный клиент Telegram, через который заблокированным в России мессенджером Павла Дурова можно пользоваться без VPN. После этого Apple начала блокировать запуск "Телеги" на своих устройствах, сообщая пользователям о потенциальной угрозе и предлагая удалить приложение.

Владельцы iPhone также сообщали, что Telega ломает их смартфоны - обновления системы зависали и телефон после этого полноценно не включался.