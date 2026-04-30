Мессенджер Max признали шпионским приложением

© Deutsche Welle 30 апреля, 2026 18:28

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

При этом на сайте Cloudflare указано, что у домена Max все еще есть TLS-сертификат - документ, который удостоверяет подлинность веб-сайта и обеспечивает защищенное соединение по протоколу HTTPS. Кроме того, "национальный" российский мессенджер все еще доступен в магазинах приложений App Store и Google Play.

В пресс-службе Max заявили, что классификация Cloudfare "вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не основана на фактическом анализе кода". Там утверждают, что все данные пользователей мессенджера "надежно защищены".

Ранее Cloudflare отметил как распространяющие шпионское ПО домены, связанные с приложением Telega - это неофициальный клиент Telegram, через который заблокированным в России мессенджером Павла Дурова можно пользоваться без VPN. После этого Apple начала блокировать запуск "Телеги" на своих устройствах, сообщая пользователям о потенциальной угрозе и предлагая удалить приложение.

Владельцы iPhone также сообщали, что Telega ломает их смартфоны - обновления системы зависали и телефон после этого полноценно не включался.

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

