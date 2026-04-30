Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

22 июля прошлого года депутат Рийгикогу Яак Валге и писатель Андрес Ауле вывесили флаг ЭССР на стене Дома писателей, рядом с барельефом Юхана Смуула. Вскоре на место была вызвана полиция. В качестве наказания Валге был назначен штраф в размере 400 евро.

Валге оспорил это решение в суде.

Полиция расценила акцию как нарушение общественного порядка, в то время как Валге утверждал, что это был всего лишь художественный перформанс в общественном пространстве.

В четверг суд вынес решение, отменив постановление о проступке в отношении Валге. Кроме того, государство обязано возместить судебные издержки защитника Яака Валге, Хенно Нурмсалу, в размере 2220 евро.

Суд пришел к выводу, что не всякое нарушение общественного порядка должно влечь за собой ответственность, и в данном случае вывешивание флага ЭССР в общественном месте не причинило согражданам такого беспокойства, чтобы усматривать в этом состав проступка.

Решение уездного суда может быть обжаловано.

В 2023 году Валге и Ауле провели аналогичную акцию, вывесив флаг ЭССР на здании по адресу: улица Харью, 1. Тогда полиция также оштрафовала участников, но суд впоследствии отменил штраф, установив отсутствие в их действиях состава проступка.