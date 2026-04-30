Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 18:42

Важно 0 комментариев

LETA

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Как пояснили на заседании, привлечение государственных и частично государственных компаний позволит сократить расходы, поскольку такие предприятия работают по более низким тарифам. Представители всех трёх компаний подтвердили, что ознакомились с объёмом работ и сроками и готовы выполнить задачу.

Президент группы LMT Юрис Бинде отметил, что проект сложный и является серьёзным вызовом, однако отказ от участия был бы неправильным. По его словам, ранее процесс подготовки был организован неудачно: заказчик, разработчик спецификации и исполнитель были разными. В качестве решения он предложил применять принцип «проектируй и строй», когда одна компания отвечает за весь цикл работ. За последние две недели, по его оценке, удалось сделать больше, чем за предыдущий год.

LMT сформировала команду из девяти высококвалифицированных специалистов, которые будут заниматься исключительно выборами. Аналогичную готовность выразили и в «Tet» и LVM. Технический директор «Tet» Дмитрий Никитин подчеркнул, что ключевым остаётся вопрос безопасности, особенно с учётом передачи программного обеспечения от другого разработчика.

Член правления LVM Марис Кузминс сообщил, что у компании более 10 лет опыта в IT-разработке и команда из 50 специалистов, и выразил уверенность, что задача будет выполнена в срок.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс заявил, что в случае неудачной подготовки к выборам готов взять на себя ответственность. Комиссия Сейма поддержала предложенную модель и выразила доверие выбранным компаниям.

Ранее правительство решило передать разработку избирательных систем LMT, «Tet» и LVM, расторгнув контракт с прежним разработчиком — RIX Technologies. В министерстве пояснили, что выбранные компании обладают опытом реализации крупных IT-проектов и располагают специалистами с необходимыми сертификатами безопасности.

Планируется, что LMT займётся доработкой информационной системы выборов, «Tet» — адаптацией модулей и аудитом платформы, а LVM — развитием онлайн-реестра избирателей, который позволит голосовать на любом участке.

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)
«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака
Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Загрузка

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

