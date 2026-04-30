Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Как пояснили на заседании, привлечение государственных и частично государственных компаний позволит сократить расходы, поскольку такие предприятия работают по более низким тарифам. Представители всех трёх компаний подтвердили, что ознакомились с объёмом работ и сроками и готовы выполнить задачу.

Президент группы LMT Юрис Бинде отметил, что проект сложный и является серьёзным вызовом, однако отказ от участия был бы неправильным. По его словам, ранее процесс подготовки был организован неудачно: заказчик, разработчик спецификации и исполнитель были разными. В качестве решения он предложил применять принцип «проектируй и строй», когда одна компания отвечает за весь цикл работ. За последние две недели, по его оценке, удалось сделать больше, чем за предыдущий год.

LMT сформировала команду из девяти высококвалифицированных специалистов, которые будут заниматься исключительно выборами. Аналогичную готовность выразили и в «Tet» и LVM. Технический директор «Tet» Дмитрий Никитин подчеркнул, что ключевым остаётся вопрос безопасности, особенно с учётом передачи программного обеспечения от другого разработчика.

Член правления LVM Марис Кузминс сообщил, что у компании более 10 лет опыта в IT-разработке и команда из 50 специалистов, и выразил уверенность, что задача будет выполнена в срок.

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс заявил, что в случае неудачной подготовки к выборам готов взять на себя ответственность. Комиссия Сейма поддержала предложенную модель и выразила доверие выбранным компаниям.

Ранее правительство решило передать разработку избирательных систем LMT, «Tet» и LVM, расторгнув контракт с прежним разработчиком — RIX Technologies. В министерстве пояснили, что выбранные компании обладают опытом реализации крупных IT-проектов и располагают специалистами с необходимыми сертификатами безопасности.

Планируется, что LMT займётся доработкой информационной системы выборов, «Tet» — адаптацией модулей и аудитом платформы, а LVM — развитием онлайн-реестра избирателей, который позволит голосовать на любом участке.