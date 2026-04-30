Осторожно! Самозванный «мастер по ремонту» обманул людей на 70 000 евро

По данным обвинения, с января по июль 2025 года он совершил семь преступлений, в результате которых похитил у потерпевших свыше 70 000 евро. В пяти случаях он предлагал помощь с ремонтом недвижимости, в одном — с ремонтом автомобиля, ещё в одном — с покупкой квартиры.

Потерпевшие, будучи введены в заблуждение и считая его надёжным партнёром, устно договаривались об услугах и передавали деньги наличными в оговорённом размере.

Жертв мужчина находил на различных мероприятиях, через социальные сети, а также предлагал свои услуги на интернет-платформе Getapro.

Прокуратура призывает жителей быть внимательными: проверять информацию о компании или человеке, обязательно заключать письменный договор с указанием объёма работ, сроков и условий оплаты, а также избегать крупных авансовых платежей.