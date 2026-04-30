Осторожно! Самозванный «мастер по ремонту» обманул людей на 70 000 евро

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 17:26

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму более 70 000 евро, обещая выполнение ремонтных работ.

По данным обвинения, с января по июль 2025 года он совершил семь преступлений, в результате которых похитил у потерпевших свыше 70 000 евро. В пяти случаях он предлагал помощь с ремонтом недвижимости, в одном — с ремонтом автомобиля, ещё в одном — с покупкой квартиры.

Потерпевшие, будучи введены в заблуждение и считая его надёжным партнёром, устно договаривались об услугах и передавали деньги наличными в оговорённом размере.

Жертв мужчина находил на различных мероприятиях, через социальные сети, а также предлагал свои услуги на интернет-платформе Getapro.

Прокуратура призывает жителей быть внимательными: проверять информацию о компании или человеке, обязательно заключать письменный договор с указанием объёма работ, сроков и условий оплаты, а также избегать крупных авансовых платежей.

Главные новости

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака
Важно

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака (3)

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Важно

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены (2)

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Важно

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Наука 19:14

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Загрузка

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Мир 18:54

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Важно 18:42

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Новости Латвии 18:37

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Мир 18:28

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Важно 18:15

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Важно 18:14

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

