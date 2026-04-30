Президент: война России в Украине увеличила значение дивизии НАТО «Север» в Латвии

30 апреля, 2026 17:37

Полномасштабная война России в Украине и ухудшение общей ситуации с безопасностью еще больше увеличили роль Многонациональной дивизии НАТО "Север" и значение присутствия союзных войск в Латвии, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич.

Как сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Эвита Урпена, в четверг Ринкевич принял участие в церемонии смены командиров многонациональной дивизии НАТО "Север", на которой генерал-майор вооруженных сил Дании Ульрих Эсеманн-Бек сменил на посту прежнего командира генерал-майора Йетте Альбинус.

Ринкевич подчеркнул, что этим летом исполнится десять лет с тех пор, как на Варшавском саммите НАТО в 2016 году было принято решение о размещении союзных войск в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Он отметил, что первоначальная боевая группа размером в батальон за это время выросла до многонациональной бригады НАТО в Латвии, которая вместе с латвийской Механизированной бригадой и другими подразделениями теперь полностью интегрирована в структуру сил НАТО.

Президент высоко оценил вклад Альбинус - она приняла командование дивизией в тот момент, когда штаб на Адажской базе был объявлен полностью боеспособным, и под ее руководством он достиг нового уровня высокой боевой готовности, существенно укрепив возможности коллективной обороны НАТО.

Ринкевич также выделил "непоколебимое лидерство" Дании в руководстве дивизией, отметив, что роль Дании в укреплении безопасности северо-восточного фланга альянса "поистине значительна".

Новому командиру Эсеманну-Беку президент пожелал продолжить работу дивизии и развивать ее возможности в долгосрочной перспективе. Ринкевич подчеркнул, что создание надежных возможностей сдерживания и обороны является непрерывным процессом, который требует постоянной бдительности, адаптации и готовности, в том числе к самым тяжелым сценариям.

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция
«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака
«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)
Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

