Нацблок и товарищи требует ужесточить роль госязыка в СМИ: Сейм рассмотрит спорные поправки

Поправки предложили оппозиционные партии "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение, но под ними подписались также отдельные депутаты "Нового Единства". На сегодняшнем голосовании в парламенте внесение изменений поддержал ряд депутатов "Прогрессивных" и Союза зеленых и крестьян (СЗК), против голосовали или не участвовали в голосовании в основном депутаты партии "Латвия на первом месте" и бывшие депутаты партии "Стабильности!", а также отдельные депутаты СЗК и "Прогрессивных".

Поправки будут переданы на рассмотрение в комиссию Сейма по правам человека и общественным делам.

Сопредседатель ОС Эдвардс Смилтенс указал, что длительное и широкое использование русского языка в общественных СМИ не может рассматриваться как обеспечение доступности информации для жителей с недостаточными знаниями латышского языка, а является "фактором, который может быть использован для формирования иной идентичности и лояльности России". По его словам, такая практика влияет на формирование единого ценностного пространства в Латвии и создает риски для суверенитета государства.

Он подчеркнул, что КС в своем постановлении четко определил принципы защиты латышского языка как единственного государственного в деятельности общественных СМИ, поэтому законодатель обязан внести изменения в нормативное регулирование, чтобы "роль латышского языка в стратегически важной части медиапространства Латвии была усилена и укреплена".

Законопроект был разработан после постановления КС от 30 марта 2026 года, которым несколько действующих норм закона о содержании общественных СМИ на языках нацменьшинств и иностранных языках были признаны не соответствующими Конституции и утратившими силу с 1 мая 2027 года.

Поправки предусматривают, что общественные электронные СМИ будут иметь право, но не обязанность создавать передачи на языках нацменьшинств, которые не являются самодостаточными, соблюдая принцип соразмерности и цели общественной интеграции. В свою очередь создание передач на языках нацменьшинств, которые являются самодостаточными, будет допустимо только в исключительных случаях - в чрезвычайной ситуации, во время чрезвычайного положения или для целенаправленного опровержения ложной и угрожающей демократии информации. Какие языки являются "самодостаточными", в законопроекте не конкретизировано, но можно понять, что речь идет о русском языке.

Как указали политики, цель изменений - укрепить единое информационное пространство Латвии, способствовать сплочению общества на основе госязыка и одновременно обеспечить соразмерное информирование нацменьшинств, принимая во внимание соображения государственной безопасности.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 мая 2027 года.

Как сообщалось, КС ранее постановил, что нормы, регулирующие создание контента общественных СМИ на языках нацменьшинств, не соответствуют Конституции.

Суд указал, что именно законодательный орган, уважая независимость и редакционную свободу общественных СМИ, должен обеспечить, чтобы в процессе создания контента общественных СМИ защищался и латышский язык, и права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, и интересы государственной безопасности.

КС подчеркнул, что основу и национально-культурную идентичность государства определяет латышский язык как единственный государственный язык, без которого невозможно закрепленное в Конституции существование государства.

Конституционная миссия общественных СМИ заключается в укреплении ценностей демократического государства, включая заботу о латышском языке и формирование у граждан чувства принадлежности к государству. Из сущности конституционной идентичности Латвии вытекает принцип, согласно которому контент общественных СМИ в первую очередь должен создаваться на латышском языке, чтобы он действительно служил общим языком коммуникации для общества, включая нацменьшинства. Отступления от этого принципа допустимы только для выполнения иных обязанностей государства, вытекающих из Конституции, и только в том объеме, который не ставит под угрозу статус и функции госязыка.

В то же время, как указал КС, Латвия как демократическое правовое государство уважает национальные меньшинства и их право сохранять и развивать свой язык и культуру, и этот принцип закреплен в Конституции.

Государство должно предпринимать соответствующие меры, чтобы обеспечить доступ нацменьшинств к СМИ, поощрять толерантность и культурное разнообразие. В то же время объем обязательств государства по обеспечению прав нацменьшинств зависит от конкретной ситуации в стране, например, численности нацменьшинства, распространения языка, доступности СМИ и других обстоятельств.

Что касается русского языка, то КС констатировал, что в латвийских СМИ он является самодостаточным - коммерческие СМИ на русском языке по-прежнему широко доступны.

"Следовательно, существование языка соответствующего меньшинства и сохранение и развитие национальной идентичности не находятся под угрозой, и лица, принадлежащие к русскому меньшинству, способны эффективно реализовать свои права в медиапространстве без специальной государственной поддержки", - заключил КС.

В то же время суд указал, что существуют меньшинства, чей язык не является самодостаточным. В этом случае, согласно Конституции, государство обязано обеспечить доступ таких меньшинств, особенно малочисленных, к общественным СМИ, чтобы они могли сохранять и развивать свой язык, культуру и национальную идентичность.

Рассматривая оспариваемые нормы, суд подчеркнул, что необходимо учитывать также конституционную обязанность государства заботиться о своей безопасности, поскольку только таким образом возможно гарантировать существование государства и его демократического строя. "Информированность каждого человека о значимых вопросах государственной жизни является основой государственной безопасности и направлена на формирование сплоченного общества", - заявил КС, подчеркнув, что общественные СМИ играют важную роль в контексте государственной безопасности, предоставляя объективную и независимую информацию о важных событиях на языках нацменьшинств.

При этом данные выводы касаются и тех национальных меньшинств, чей язык в латвийских СМИ является самодостаточным, то есть русского языка, указал КС.

Суд подчеркнул, что Россия проводит против Латвии и стран Балтии агрессивную и враждебную пропаганду и дезинформационные мероприятия и прогнозы свидетельствуют о том, что они будут продолжаться. "В случаях, когда необходимо обеспечить защиту общества от пропаганды и дезинформации, именно общественные СМИ должны предоставлять основанную на фактах объективную информацию и разъяснять ее политический, правовой и социальный контекст", - подчеркнул КС.

В интересах государственной безопасности предоставление информации на языках нацменьшинств, включая русский, должно быть соразмерным угрозе государственной безопасности, целевым и обоснованным объективной необходимостью, а также не должно ставить под угрозу статус и функции латышского языка, заключил КС.

С учетом этих обстоятельств КС постановил, что оспариваемые нормы не обеспечивают должного баланса между закрепленными в Конституции обязанностями государства по защите латышского языка, правами национальных меньшинств и интересами государственной безопасности.

Оспариваемые нормы были признаны недействительными с 1 мая 2027 года, чтобы предоставить Сейму разумные сроки для оценки правовых механизмов, которые в процессе создания контента общественных СМИ позволят наиболее полно сбалансировать указанные обязанности государства.

Дело рассматривалось по заявлению депутатов парламентских фракций Национального объединения и ОС, которые считают, что нормы закона об общественных электронных СМИ, обязывающие их создавать определенный объем радиопрограмм и телевизионного контента на языках нацменьшинств, ослабляют роль латышского языка как единственного государственного языка в демократическом обществе и ставят под угрозу государственную безопасность.