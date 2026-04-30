Пяти хватит? Повышать плату за въезд в Юрмалу не планируют

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 14:54

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Снова повышать плату за въезд в Юрмалу в этом году не планируется, сообщил в четверг на заседании думы исполнительный директор самоуправления Эдгарс Стобовс.

При утверждении отчета самоуправления за 2025 год оппозиционный депутат Улдис Кронблумс сослался на изложенное в документе, что в прошлом году было принято решение о повышении пошлины до пяти евро, обосновывая это необходимостью сбалансировать доходы бюджета с расходами. Он спросил, не планируется ли повышение платы и в этом году.

Стобовс, отвечая на вопрос депутата, сказал, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено.

За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 128 235 евро.

В январе и феврале 2026 года клиенты, которым были предоставлены пропуска с освобождением или льготой, составили 23% от общего числа.

В этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с трех до пяти евро.

Руководство думы в качестве главного аргумента для повышения цен назвало снижение интенсивности движения. Против изменений возражала оппозиция, в том числе допуская, что повышение цен негативно скажется на притоке туристов, что, в свою очередь, негативно повлияет на местных предпринимателей.

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

