Пяти хватит? Повышать плату за въезд в Юрмалу не планируют

При утверждении отчета самоуправления за 2025 год оппозиционный депутат Улдис Кронблумс сослался на изложенное в документе, что в прошлом году было принято решение о повышении пошлины до пяти евро, обосновывая это необходимостью сбалансировать доходы бюджета с расходами. Он спросил, не планируется ли повышение платы и в этом году.

Стобовс, отвечая на вопрос депутата, сказал, что в настоящее время финансовая ситуация самоуправления стабильна, поэтому повышение платы не предусмотрено.

За выдачу пропусков на въезд в первые два месяца года, когда действовала новая цена, самоуправление взыскало 1 128 235 евро.

В январе и феврале 2026 года клиенты, которым были предоставлены пропуска с освобождением или льготой, составили 23% от общего числа.

В этом году плата за въезд в Юрмалу выросла с трех до пяти евро.

Руководство думы в качестве главного аргумента для повышения цен назвало снижение интенсивности движения. Против изменений возражала оппозиция, в том числе допуская, что повышение цен негативно скажется на притоке туристов, что, в свою очередь, негативно повлияет на местных предпринимателей.