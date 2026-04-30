Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Для транспортировки крупногабаритных грузов Транспортный департамент выдал специальные разрешения, позволяющие использовать дороги в период с 21:00 до 6:00. За одну ночь будут проходить до четырех колонн, в каждой — до четырех единиц спецтранспорта.

Длина автопоездов достигает 90 метров, а высота — 5,6 метра. Всего в Латвию будут доставлены детали для 16 ветрогенераторов. Чтобы как можно меньше мешать дорожному движению, транспортировка будет осуществляться в вечернее и ночное время. Перевозки продлятся два месяца.

Перевозки будут осуществляться преимущественно по следующим маршрутам

По Таллиннской кольцевой дороге до Яльгимяэ, оттуда через поселок Саку до Уускюла, в объезд Рапла до Кергу. Оттуда маршрут продолжится по шоссе Алусте–Кергу до Алусте, далее через Тори, Пайкузе, Абья-Палуоя и, наконец, через деревню Пенуя в Латвию.

По Таллиннской кольцевой дороге до шоссе Таллинн–Тарту, оттуда через Имавере в направлении Вильянди, далее в объезд Вильянди до Кыпу. Затем маршрут продолжится по шоссе Валга–Уулу до Мерекюла и оттуда по Via Baltica до границы с Латвией.

В течение апреля на указанных маршрутах велись подготовительные работы для обеспечения проезда автоколонн. На дорогах временно создаются уширения, на перекрестках с круговым движением оборудуются переезды, а также демонтируются дорожные знаки, мешающие движению, которые заменяются временными.

Заказчиком перевозки ветрогенераторов является Baltic Road & Wind Solutions MB, а за организацию дорожного движения отвечает Ramudden OÜ.