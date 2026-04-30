Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

30 апреля, 2026 15:40

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Для транспортировки крупногабаритных грузов Транспортный департамент выдал специальные разрешения, позволяющие использовать дороги в период с 21:00 до 6:00. За одну ночь будут проходить до четырех колонн, в каждой — до четырех единиц спецтранспорта.

Длина автопоездов достигает 90 метров, а высота — 5,6 метра. Всего в Латвию будут доставлены детали для 16 ветрогенераторов. Чтобы как можно меньше мешать дорожному движению, транспортировка будет осуществляться в вечернее и ночное время. Перевозки продлятся два месяца.

Перевозки будут осуществляться преимущественно по следующим маршрутам

По Таллиннской кольцевой дороге до Яльгимяэ, оттуда через поселок Саку до Уускюла, в объезд Рапла до Кергу. Оттуда маршрут продолжится по шоссе Алусте–Кергу до Алусте, далее через Тори, Пайкузе, Абья-Палуоя и, наконец, через деревню Пенуя в Латвию.

По Таллиннской кольцевой дороге до шоссе Таллинн–Тарту, оттуда через Имавере в направлении Вильянди, далее в объезд Вильянди до Кыпу. Затем маршрут продолжится по шоссе Валга–Уулу до Мерекюла и оттуда по Via Baltica до границы с Латвией.

В течение апреля на указанных маршрутах велись подготовительные работы для обеспечения проезда автоколонн. На дорогах временно создаются уширения, на перекрестках с круговым движением оборудуются переезды, а также демонтируются дорожные знаки, мешающие движению, которые заменяются временными.

Заказчиком перевозки ветрогенераторов является Baltic Road & Wind Solutions MB, а за организацию дорожного движения отвечает Ramudden OÜ.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены (1)

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

