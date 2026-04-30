Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 15:36

Всюду жизнь 0 комментариев

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Речь идет о доме на Айфилд-роуд - одной из улиц в престижном районе, где недвижимость стоит миллионы. Снаружи это должен был быть дорогой лондонский адрес. Но соседи годами описывают дом совсем иначе: как заброшенное место, заросшее японским горцем, с протечками канализации, крысами, лисами и запахами, от которых людям приходилось обращаться к властям.

Теперь совет Кенсингтона и Челси решил действовать. Владельцу дома, 78-летнему бывшему муниципальному советнику Николасу Халбриттеру, выдают предписание привести участок в порядок. Поводом стала петиция соседей, которые заявили, что из-за состояния дома страдает вся улица.

Особенно пугающая часть этой истории тянется еще с 2010 года. Тогда, по сообщениям Daily Mail, после жалоб на запах полиция проникла в дом через соседний сад и нашла в подвале сильно разложившееся тело. Местные жители теперь назвали умершего: по их словам, это был ирландский строитель по имени Фрэнк, который жил в доме как квартирант и часто заходил в паб на углу.

Когда он перестал появляться, люди забеспокоились.

По словам соседей, тело было в таком состоянии, что полицейским стало плохо. Один из них, как рассказывают местные жители, был в свой первый рабочий день - после находки соседи дали ему виски.

Сам дом с годами только обрастал новыми деталями и растениями. Японский горец, одно из самых проблемных инвазивных растений, поднялся над задней стеной примерно на три метра и, по словам жителей, стал пробираться в соседние сады. Внутри, как утверждают соседи, из-за протечек образовалась сырость, а в заброшенных помещениях поселились крысы и лисы.

На заседании совета один из соседей, Ник Хекстер, описал дом коротко и жестко: он «гниет изнутри наружу».

Халбриттер уже сталкивался с претензиями властей раньше. В 2017 году его привлекали к ответственности за невыполнение требований по содержанию участка. Тогда сад, как сообщали чиновники, позже был приведен в порядок. Но теперь конфликт вернулся.

В этой истории нет простого финала. Власти требуют убрать заросли и привести дом в порядок. Соседи хотят более решительных действий: если владелец снова ничего не сделает, они предлагают властям самим выполнить работы и выставить ему счет.

А пока на одной из дорог дорогого Челси стоит дом, который выглядит как декорация к мрачному британскому сериалу: миллионы в кадастре, джунгли за стеной и история, от которой соседям явно не до красивого почтового индекса.

Комментарии (0)

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены
Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

