Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

Речь идет о доме на Айфилд-роуд - одной из улиц в престижном районе, где недвижимость стоит миллионы. Снаружи это должен был быть дорогой лондонский адрес. Но соседи годами описывают дом совсем иначе: как заброшенное место, заросшее японским горцем, с протечками канализации, крысами, лисами и запахами, от которых людям приходилось обращаться к властям.

Теперь совет Кенсингтона и Челси решил действовать. Владельцу дома, 78-летнему бывшему муниципальному советнику Николасу Халбриттеру, выдают предписание привести участок в порядок. Поводом стала петиция соседей, которые заявили, что из-за состояния дома страдает вся улица.

Особенно пугающая часть этой истории тянется еще с 2010 года. Тогда, по сообщениям Daily Mail, после жалоб на запах полиция проникла в дом через соседний сад и нашла в подвале сильно разложившееся тело. Местные жители теперь назвали умершего: по их словам, это был ирландский строитель по имени Фрэнк, который жил в доме как квартирант и часто заходил в паб на углу.

Когда он перестал появляться, люди забеспокоились.

По словам соседей, тело было в таком состоянии, что полицейским стало плохо. Один из них, как рассказывают местные жители, был в свой первый рабочий день - после находки соседи дали ему виски.

Сам дом с годами только обрастал новыми деталями и растениями. Японский горец, одно из самых проблемных инвазивных растений, поднялся над задней стеной примерно на три метра и, по словам жителей, стал пробираться в соседние сады. Внутри, как утверждают соседи, из-за протечек образовалась сырость, а в заброшенных помещениях поселились крысы и лисы.

На заседании совета один из соседей, Ник Хекстер, описал дом коротко и жестко: он «гниет изнутри наружу».

Халбриттер уже сталкивался с претензиями властей раньше. В 2017 году его привлекали к ответственности за невыполнение требований по содержанию участка. Тогда сад, как сообщали чиновники, позже был приведен в порядок. Но теперь конфликт вернулся.

В этой истории нет простого финала. Власти требуют убрать заросли и привести дом в порядок. Соседи хотят более решительных действий: если владелец снова ничего не сделает, они предлагают властям самим выполнить работы и выставить ему счет.

А пока на одной из дорог дорогого Челси стоит дом, который выглядит как декорация к мрачному британскому сериалу: миллионы в кадастре, джунгли за стеной и история, от которой соседям явно не до красивого почтового индекса.