Невозможно контролировать: какими были цены на топливо на прошлой неделе

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 14:04

Новости Латвии 0 комментариев

Согласно данным "Circle K", за прошедшую неделю цены на топливо в Риге и Вильнюсе выросли, а в Таллинне показали разнонаправленную динамику.

В Таллинне по сравнению с прошлой пятницей бензин марки "95 miles" подорожал на 3,5 цента, а дизельное топливо - на 6,5 цента. В то же время бензин "98 miles plus" подешевел на 9,5 цента. В Риге стоимость бензина увеличилась на 1 цент, а дизельного топлива - на 2 цента. В Вильнюсе бензин подорожал на 8,5 цента, дизель - на 5 центов.

В четверг бензин "95 miles" в эстонской столице стоил 1,689 евро, что на 12,5 цента дешевле, чем в Риге, и на 14,5 цента дешевле, чем в Вильнюсе. Цена бензина "98 miles plus" в Таллинне составила 1,749 евро, что на 13,5 цента ниже, чем в Риге, и на 18,4 цента ниже, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,809 евро. Это на 14,5 цента меньше, чем в Риге, и на 22 цента дешевле, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива на разных заправочных станциях может отличаться.

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Важно 15:54

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Выбор редакции 15:51

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Новости Латвии 15:40

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

Всюду жизнь 15:36

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Важно 15:33

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

Мнения 15:29

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Важно 15:21

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

