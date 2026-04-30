Невозможно контролировать: какими были цены на топливо на прошлой неделе

В Таллинне по сравнению с прошлой пятницей бензин марки "95 miles" подорожал на 3,5 цента, а дизельное топливо - на 6,5 цента. В то же время бензин "98 miles plus" подешевел на 9,5 цента. В Риге стоимость бензина увеличилась на 1 цент, а дизельного топлива - на 2 цента. В Вильнюсе бензин подорожал на 8,5 цента, дизель - на 5 центов.

В четверг бензин "95 miles" в эстонской столице стоил 1,689 евро, что на 12,5 цента дешевле, чем в Риге, и на 14,5 цента дешевле, чем в Вильнюсе. Цена бензина "98 miles plus" в Таллинне составила 1,749 евро, что на 13,5 цента ниже, чем в Риге, и на 18,4 цента ниже, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,809 евро. Это на 14,5 цента меньше, чем в Риге, и на 22 цента дешевле, чем в Вильнюсе.

Сравнение цен носит информативный характер. Стоимость топлива на разных заправочных станциях может отличаться.