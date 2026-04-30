Самая перспективная отрасль: Минобороны хвастается количеством военной продукции

Анализируя динамику роста оборонной промышленности, Минобороны отмечает, что за последние годы она укрепила свою роль как одна из самых быстрорастущих и перспективных отраслей народного хозяйства, чему способствуют рост спроса на решения в области безопасности, развитие технологий и целенаправленная государственная поддержка.

Отрасль не только расширяет свои производственные мощности, но и все активнее участвует в международных проектах и внедряет инновации.

В Латвии насчитывается не менее 240 предприятий оборонной промышленности, которые производят продукцию двойного или военного назначения. Число получателей новых лицензий выросло на 37,5%, то есть новые лицензии были выданы 22 предприятиям.

Ведущими категориями продуктов и услуг являются инженерно-технические услуги, услуги в области информационно-коммуникационных технологий, производство дронов и автономных систем.

В настоящее время в Латвии производится не менее 208 наименований военной продукции и 106 наименований продукции двойного назначения, которая может использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

Как отмечает Минобороны, основные направления деятельности предприятий свидетельствуют о сильной технологической и промышленной базе. Большинство предприятий работают в сфере инженерии, далее следует производство беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, информационно-коммуникационные технологии и металлообработка.

Развитию оборонной промышленности также способствовали механизмы государственной поддержки. С 2025 года Минобороны выдало 15 заключений по проектам военного производства, в которые предприятия планируют инвестировать более 139 млн евро, и 118 заключений по проектам производства продукции двойного назначения, что позволяет претендовать на господдержку в размере более 74 млн евро.

Латвийская оборонная промышленность также активно участвует в проектах Европейского оборонного фонда. В период с 2019 по 2023 год предприятия отрасли участвовали в 30 проектах фонда с общим финансированием 26 млн евро.

Латвийская промышленность успешно участвует в международной коалиции дронов, и в результате совместных закупок три латвийских предприятия к концу 2023 года получили заказы на сумму 41 млн евро на производство 17 000 дронов для нужд Украины.

Кроме того, восемь латвийских производителей дронов получили заказы от Минобороны на производство беспилотных систем на сумму 20 млн евро в рамках двустороннего сотрудничества Латвии и Украины.