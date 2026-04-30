Самая перспективная отрасль: Минобороны хвастается количеством военной продукции

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 13:57

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время в Латвии производится не менее 208 наименований военной продукции, а Минобороны заключило с оборонной промышленностью договоры с ожидаемым долгосрочным влиянием на местную промышленность на сумму 285 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Анализируя динамику роста оборонной промышленности, Минобороны отмечает, что за последние годы она укрепила свою роль как одна из самых быстрорастущих и перспективных отраслей народного хозяйства, чему способствуют рост спроса на решения в области безопасности, развитие технологий и целенаправленная государственная поддержка.

Отрасль не только расширяет свои производственные мощности, но и все активнее участвует в международных проектах и внедряет инновации.

В Латвии насчитывается не менее 240 предприятий оборонной промышленности, которые производят продукцию двойного или военного назначения. Число получателей новых лицензий выросло на 37,5%, то есть новые лицензии были выданы 22 предприятиям.

Ведущими категориями продуктов и услуг являются инженерно-технические услуги, услуги в области информационно-коммуникационных технологий, производство дронов и автономных систем.

В настоящее время в Латвии производится не менее 208 наименований военной продукции и 106 наименований продукции двойного назначения, которая может использоваться как в военных, так и в гражданских целях.

Как отмечает Минобороны, основные направления деятельности предприятий свидетельствуют о сильной технологической и промышленной базе. Большинство предприятий работают в сфере инженерии, далее следует производство беспилотных летательных аппаратов и связанных с ними технологий, информационно-коммуникационные технологии и металлообработка.

Развитию оборонной промышленности также способствовали механизмы государственной поддержки. С 2025 года Минобороны выдало 15 заключений по проектам военного производства, в которые предприятия планируют инвестировать более 139 млн евро, и 118 заключений по проектам производства продукции двойного назначения, что позволяет претендовать на господдержку в размере более 74 млн евро.

Латвийская оборонная промышленность также активно участвует в проектах Европейского оборонного фонда. В период с 2019 по 2023 год предприятия отрасли участвовали в 30 проектах фонда с общим финансированием 26 млн евро.

Латвийская промышленность успешно участвует в международной коалиции дронов, и в результате совместных закупок три латвийских предприятия к концу 2023 года получили заказы на сумму 41 млн евро на производство 17 000 дронов для нужд Украины.

Кроме того, восемь латвийских производителей дронов получили заказы от Минобороны на производство беспилотных систем на сумму 20 млн евро в рамках двустороннего сотрудничества Латвии и Украины.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади
Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»
Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром» (1)

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

