Без оптимизма: настроение предпринимателей ухудшилось по всем фронтам

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 18:05

Настроение предпринимателей в апреле этого года по сравнению с мартом ухудшилось во всех сферах хозяйственной деятельности, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В статистическом управлении отмечают, что настроение предпринимателей в апреле 2026 года было позитивным в розничной торговле и секторе услуг, однако в промышленности и строительстве оно было негативным.

В апреле, по сезонно скорректированным данным, показатель настроения в розничной торговле составил 1,4%, что на 1,8 процентного пункта меньше, чем в марте.

В розничной торговле как продовольственными, так и непродовольственными товарами настроение предпринимателей оставалось позитивным и составило соответственно 3% и 2%, хотя показатели настроения по сравнению с предыдущим месяцем немного снизились. Настроение розничных торговцев топливом было негативным, составив -3,5%, и по сравнению с мартом оно ухудшилось на 1,3 процентного пункта. В свою очередь, в сфере продаж автомобилей, их деталей и принадлежностей показатель настроения был позитивным - 4,3%, и по сравнению с предыдущим месяцем он улучшился на 4,5 процентного пункта.

В секторе услуг, по сезонно скорректированным данным, показатель настроения в апреле составил 1,5%, и по сравнению с мартом снизился на 2,7 процентного пункта.

Без учета влияния сезона на показатели настроения, самыми оптимистичными в апреле, как обычно, были предприниматели в финансовом секторе (25,3%). Высокие показатели настроения зафиксированы также в сфере информационных услуг (14,4%), услуг по аренде и операционному лизингу (9,1%), в компьютерном программировании (9,3%). В свою очередь, самые низкие показатели настроения в апреле зафиксированы в охранных услугах (-11,9%), в складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности (-11,7%), а также в сфере услуг сухопутного транспорта (-9,3%). Резкое ухудшение настроения в апреле наблюдалось в страховой отрасли, где показатель настроения по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 28,3 процентного пункта, достигнув самого низкого значения с сентября 2022 года.

В целом в апреле из 30 обследованных подотраслей сектора услуг в 18 настроение было позитивным, а в 12 - негативным, в 11 отраслях по сравнению с предыдущим месяцем настроение улучшилось, а в 19 - ухудшилось.

В апреле показатель настроения в обрабатывающей промышленности, по сезонно скорректированным данным, составил -3,6%. По сравнению с предыдущим месяцем он снизился на 0,6 процентного пункта.

Из 23 обследованных подотраслей обрабатывающей промышленности в апреле по сравнению с мартом в 12 отраслях показатель настроения вырос, в 10 - снизился, а в одной настроение не изменилось. Общее ухудшение настроения обусловлено тем, что показатель настроения снизился во всех наиболее значимых подотраслях обрабатывающей промышленности: в производстве продуктов питания - на 4,5 процентного пункта, в производстве древесины, изделий из дерева и пробки - на 0,7 процентного пункта, в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 6,2 процентного пункта и в производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, - на 1,9 процентного пункта.

В строительстве после довольно резкого улучшения настроения предпринимателей в предыдущем месяце в апреле показатель настроения снизился на 0,9 процентного пункта и составил -4,5%.

Общий показатель экономической неопределенности, характеризующий прогнозируемость социально-экономической ситуации в стране, в апреле составил 17,1%, что на 2,6 процентного пункта больше, чем в марте.
 

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Важно

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма (1)

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)
Важно

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО) (2)

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака
Важно

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Наука 19:14

Наука 0 комментариев

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Читать
Загрузка

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Мир 18:28

Мир 0 комментариев

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

