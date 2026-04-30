Спите 8 часов, но просыпаетесь разбитым? Возможно просто спать уже мало

Человек может провести в постели положенные 8 часов, а утром всё равно проснуться так, будто его ночью не выключали, а просто поставили на зарядку с плохим кабелем.

Главная проблема не только в количестве сна, а в его качестве. Учёные всё чаще говорят о снижении доли глубокого сна - той самой фазы, когда тело особенно активно восстанавливается, клетки чинятся, обмен веществ приходит в порядок, а мозг буквально убирает накопившийся за день «мусор».

И вот тут начинается неприятное. Заснуть - ещё не значит по-настоящему отдохнуть.

По словам специалистов, мозгу мало того, что рабочий день формально закончился. Ему нужно получить внутренний сигнал: опасности нет, задачи завершены, можно отключать режим тревоги. Для этого должны снижаться гормоны стресса, включаться системы расслабления, а биологические часы - переходить в ночной режим.

Но смартфон, рабочие чаты, новости, уведомления и бесконечная прокрутка ленты этот сигнал ломают. Даже если экран погас, мозг может оставаться в состоянии ожидания: а вдруг кто-то написал, что-то случилось, что-то надо срочно проверить?

Исследователи называют это состоянием постоянной реактивности. Тело уже лежит, а нервная система всё ещё как дежурный охранник с фонариком: ходит по коридорам и ищет, где проблема.

Особенно коварен вечерний свет от экранов и ламп. Он не просто сдвигает биологические часы, но и может временно маскировать сонливость. Человек думает: «Я ещё бодр», продолжает смотреть в телефон, а внутри уже накапливается усталость, которая потом не превращается в нормальное восстановление.

Есть и другая ловушка - сбитый режим. Если в будни человек встаёт рано, а в выходные резко уходит в ночной график, организм переживает что-то похожее на мини-джетлаг. Часы на телефоне показывают ночь, а мозг ещё не уверен, что ему пора спать.

Поэтому человек может лечь «нормально», проспать «достаточно», но попасть не в своё биологическое окно. Такой сон часто становится более поверхностным и менее восстанавливающим.

Решение, по словам специалистов, не обязательно в идеальной аскезе без телефона и лампочки после шести вечера. Важнее вернуть мозгу понятный ритуал окончания дня. Закрыть ноутбук. Приглушить свет. Убрать уведомления. Не прыгать из рабочих сообщений сразу в кровать. Дать телу повторяющийся сигнал: всё, смена закончена.

Именно этого многим сегодня не хватает. Не ещё одного часа сна, а настоящего внутреннего разрешения спать.

Так что старая формула «спи 8 часов» уже выглядит неполной. Теперь вопрос звучит иначе: не только сколько вы спали, а понял ли ваш мозг, что ему наконец можно перестать быть на связи.