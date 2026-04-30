Спите 8 часов, но просыпаетесь разбитым? Возможно просто спать уже мало

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 17:07

Азбука здоровья 0 комментариев

Восемь часов сна долго считались почти магической формулой: лег вовремя, поспал достаточно - значит, организм должен восстановиться. Но новые исследования показывают: современная жизнь умеет обманывать даже эту простую схему.

Человек может провести в постели положенные 8 часов, а утром всё равно проснуться так, будто его ночью не выключали, а просто поставили на зарядку с плохим кабелем.

Главная проблема не только в количестве сна, а в его качестве. Учёные всё чаще говорят о снижении доли глубокого сна - той самой фазы, когда тело особенно активно восстанавливается, клетки чинятся, обмен веществ приходит в порядок, а мозг буквально убирает накопившийся за день «мусор».

И вот тут начинается неприятное. Заснуть - ещё не значит по-настоящему отдохнуть.

По словам специалистов, мозгу мало того, что рабочий день формально закончился. Ему нужно получить внутренний сигнал: опасности нет, задачи завершены, можно отключать режим тревоги. Для этого должны снижаться гормоны стресса, включаться системы расслабления, а биологические часы - переходить в ночной режим.

Но смартфон, рабочие чаты, новости, уведомления и бесконечная прокрутка ленты этот сигнал ломают. Даже если экран погас, мозг может оставаться в состоянии ожидания: а вдруг кто-то написал, что-то случилось, что-то надо срочно проверить?

Исследователи называют это состоянием постоянной реактивности. Тело уже лежит, а нервная система всё ещё как дежурный охранник с фонариком: ходит по коридорам и ищет, где проблема.

Особенно коварен вечерний свет от экранов и ламп. Он не просто сдвигает биологические часы, но и может временно маскировать сонливость. Человек думает: «Я ещё бодр», продолжает смотреть в телефон, а внутри уже накапливается усталость, которая потом не превращается в нормальное восстановление.

Есть и другая ловушка - сбитый режим. Если в будни человек встаёт рано, а в выходные резко уходит в ночной график, организм переживает что-то похожее на мини-джетлаг. Часы на телефоне показывают ночь, а мозг ещё не уверен, что ему пора спать.

Поэтому человек может лечь «нормально», проспать «достаточно», но попасть не в своё биологическое окно. Такой сон часто становится более поверхностным и менее восстанавливающим.

Решение, по словам специалистов, не обязательно в идеальной аскезе без телефона и лампочки после шести вечера. Важнее вернуть мозгу понятный ритуал окончания дня. Закрыть ноутбук. Приглушить свет. Убрать уведомления. Не прыгать из рабочих сообщений сразу в кровать. Дать телу повторяющийся сигнал: всё, смена закончена.

Именно этого многим сегодня не хватает. Не ещё одного часа сна, а настоящего внутреннего разрешения спать.

Так что старая формула «спи 8 часов» уже выглядит неполной. Теперь вопрос звучит иначе: не только сколько вы спали, а понял ли ваш мозг, что ему наконец можно перестать быть на связи.

Комментарии (0)

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция
Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Наука 19:14

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Загрузка

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Мир 18:54

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Важно 18:42

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Новости Латвии 18:37

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Мир 18:28

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Важно 18:15

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Важно 18:14

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

