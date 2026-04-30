До 18 всё спокойно: когда одиночество начинает портить жизнь

Но новое исследование Цюрихского университета показало: у долгого одиночества в молодости есть возраст, после которого оно начинает заметнее бить по самочувствию. Не сразу драмой, не мгновенной катастрофой, а тихим сползанием вниз.

Ученые изучили данные почти 17,4 тысячи человек из Германии и Великобритании. За участниками наблюдали с подросткового возраста до 29 лет, сравнивая тех, кто долго оставался без романтических отношений, с теми, кто вступал в отношения. Исследование опубликовано в Journal of Personality and Social Psychology.

Самый спокойный возраст - 16-17 лет. В это время между подростками, которые остаются одинокими, и теми, кто позже заводит партнера, почти нет заметной разницы. В этом возрасте человек ещё только выходит во взрослую жизнь, живет в привычной среде и не обязан срочно строить личную драму на три сезона.

А вот после 18 лет линии начинают расходиться. У тех, кто долго остается без отношений, быстрее снижается удовлетворенность жизнью. Сначала это выглядит как небольшая разница, но затем она становится устойчивее.

К 19 годам сильнее проявляется одиночество. К 23 годам различия могут затрагивать депрессивные симптомы, хотя этот показатель оказался менее ровным и предсказуемым. А особенно заметным эффект становится в поздние двадцатые: по данным университета, долгие периоды без отношений связаны с более низкой удовлетворенностью жизнью, большей одинокостью и более выраженной подавленностью.

Важно: исследование не говорит, что одиночество автоматически разрушает человека. И уж точно не говорит, что надо срочно хватать первого попавшегося партнера ради «психического здоровья». Речь о средних различиях в больших группах людей.

Но сама картина получилась довольно выразительной. Молодой человек может долго думать, что всё под контролем: работа, учеба, телефон, сериалы, друзья где-то в переписке. А потом выясняется, что отсутствие близкой связи работает не как громкий удар, а как тихая протечка в потолке - сначала почти незаметно, потом уже с тазиком посреди комнаты.

Исследователи также отмечают, что долгими одиночками чаще оказывались мужчины, люди с более высоким уровнем образования, те, кто живет один или с родителями, а также участники с уже более низким уровнем благополучия. То есть одиночество может быть не только причиной, но и частью более сложного круга.

При этом первые отношения, по данным исследования, были связаны с улучшением самочувствия: люди становились менее одинокими и чаще сообщали о большей удовлетворенности жизнью. Даже если отношения не оставались навсегда, опыт близкой связи мог давать устойчивый эффект в молодом возрасте.

Так что главный вывод здесь не романтический и не свадебный. Он проще: человеку, похоже, всё-таки нужен не только Wi-Fi, работа и доставка еды. Иногда психика начинает требовать живого «мы» раньше, чем сам человек готов это признать.