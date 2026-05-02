Абике рассказывает, что работает с детьми и молодёжью, однако признаётся: разочарование в системе достигло предела. По её словам, нынешняя модель образования скорее демотивирует учеников, чем побуждает их к учёбе. Даже при наличии хороших учителей, считает она, общая среда не способствует развитию и желанию учиться.

“Я педагог. Работаю в педагогике, с детьми, молодёжью, время от времени участвую в каком-нибудь проекте. Сейчас я не хочу быть нигде, не считая моей основной работы. Скажу как есть — меня тошнит от всей этой системы. Меня мутит от того, что мне вообще приходится об этом говорить и думать. Меня тошнит, когда я думаю о том, какой стала эта система.

Всё, что сейчас делается в нашей стране, максимально направлено на то, чтобы дети и молодёжь не хотели учиться.

Слава тебе, Господи, если повезло с педагогами, и они оказались понимающими, и если школа как таковая идёт навстречу и доброжелательна к молодому человеку.

Но по сути делается всё, чтобы молодой человек не хотел и не мог учиться. И ещё чтобы педагог потихоньку просто сошёл с ума.

Я не буду говорить об инклюзивном образовании, потому что если раскрыть эти слова, оттуда просто высыпается абсолютно всё. Я не буду говорить и о той работе, которую сейчас должен выполнять педагог, который теперь стал психологом, психиатром, семейным консультантом и выполняет ещё и функцию бабушки. Когда-то было нормально, что мы росли у бабушек и дедушек, большую часть знаний нам дали именно они. Сейчас у очень немногих детей есть бабушки и дедушки или возможность для бабушек и дедушек участвовать в воспитании своих внуков. Люди настолько современные, что эти бабушки и дедушки просто не участвуют. В результате образовательным учреждениям приходится брать на себя даже обучение элементарным нормам вежливости, что является полным абсурдом.

Тогда я думаю о тех молодых людях, которые уже осваивают профессию. У меня тоже есть такая интересная история о том, что происходит, если молодой человек, например, неуспевающий по какому-то предмету: по всем предметам хорошие оценки, но по одному несчастному предмету, например, 3. Молодой человек старается, учится, делает всё, но по какой-то причине не может получить проходную оценку, не выходит. Что делается? Стипендию убирают. Снижают до минимума. И тогда я думаю, насколько это ужасно.

Мы и так живём в обществе, где большая часть родителей на самом деле не может позволить себе нормально учить своих детей. Сейчас, конечно, можно сказать, что не надо рожать детей, и весь этот бред и глупости. Так говорить действительно нельзя. Но меня сегодня уже всё это достало, и хочется выплеснуть эмоции по этой теме.

В какой момент молодой человек получает мотивацию, если он не может исправить свои оценки?

Кстати, я посмотрела очень хорошее видео в “TikTok”, где молодая девушка говорит о том, что в школе нас учат, что мы имеем право ошибаться, но в итоге мы не имеем права исправлять свои оценки. Например, моему старшему сыну скоро уже 18 лет, и по сути, если его задолбает эта учёба в школе, где он получает профессию, или ему взбредёт в голову какой-то выкрутас, он просто уйдёт с учёбы и пойдёт работать, останется без образования. Я думаю, что довольно много таких молодых людей, которые по какой-то причине не могут вытянуть эту учёбу.

На самом деле и 2008 год, который был кризисным годом, когда моя сестра тоже уехала из Латвии именно потому, что не могла себе позволить просто жить. У родителей нет работы, оплатить учёбу невозможно, и в такой цепной реакции всё просто идёт наперекосяк и разваливается.

Наверное, нашему государству выгодно, чтобы мы были такими тупицами, попросту говоря.

Я решила, что это больше не будет той темой, о которой я буду говорить. А если и буду говорить, то буду довольно дерзкой, неприятной, неудобной. Я, конечно, не буду очернять образовательные учреждения, в которых я работаю, или с которыми у меня было или есть какое-то сотрудничество, потому что мы все в одном котле, но скажу так: молодых педагогов я призываю не бороться, что звучит довольно жутко.

Не боритесь с этой системой! Просто дайте всему этому умереть естественной смертью. У меня тоже был долгий период, когда мне хотелось бороться с системой, инвестировать в себя, проводить улучшения, я не говорю, что ничего не было сделано, что-то может помочь, но ты упираешься в то, что в целом ничего не меняется.

Если в целом собрать воедино и образование, и медицину, и все эти инстанции, которые работают вокруг прав ребёнка и благополучия, всё это просто одна огромная помойка.

Наверное, я очень прямо сейчас всё это выплюнула, рискуя больше нигде не получить работу, но скажу так — все учреждения в таком отчаянии, что работать некому. Мне кажется, что скоро любой человек с образованием в 5–6 классов сможет пойти работать в любое образовательное учреждение, в любое государственное учреждение, потому что просто больше нет людей, которые работают.

Сейчас в большей части учреждений сидят очень некомпетентные люди с очень плохими знаниями. Даже если эти знания и есть, всё упирается в другие учреждения, где снова какая-то бюрократия, море бумаг и ещё сто один кусок дерьма. Мы боремся с ветряными мельницами.

Самым ужасным мне кажется то, что в нашей стране сто одна организация собирает пожертвования, мы постоянно собираем на что-то пожертвования, чтобы помочь людям, которые живут в этой стране, платят налоги, чтобы помочь молодым людям, поставить их на ноги, чтобы спасти мам, которые умирают от рака, чтобы помочь пожилым людям, которые просто не могут позволить себе жить на свою пенсию. Я скажу так — жалкое зрелище. Сегодня меня всё достало, меня тошнит от всего. Время от времени мне хочется вернуться к маникюру, педикюру для людей, брать наличные и жить в этой стране”, - завила она в видео, опубликованном на её странице в Facebook.