Не забудьте застраховать свой электровелосипед: с 1 мая — новые правила

Новые требования введены для защиты других участников дорожного движения от возможных финансовых потерь в случае ДТП по вине водителя такого транспорта.

Регистрация самодвижущихся велосипедов началась уже с 1 апреля в Дирекция безопасности дорожного движения. Как пояснили в ведомстве, с 1 мая участие в дорожном движении разрешено только при наличии регистрации и специальной наклейки с номером. Оформить регистрацию можно онлайн, однако в отдельных случаях потребуется личное посещение центра обслуживания.

Оформить полис OCTA можно после получения регистрационного номера — без него эксплуатация запрещена. Страховка покрывает ущерб, причинённый третьим лицам, включая пешеходов, транспорт и имущество. Если же ДТП произойдет без страховки, вся ответственность ложится на владельца или водителя.

Самодвижущиеся велосипеды представляют собой транспорт с электродвигателем мощностью до 1000 Вт, способный двигаться без педалирования, что отличает их от обычных электровелосипедов.