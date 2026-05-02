Узулниекс рассказал, что регулярно встречается с доктором экономических наук Эдгаром Волскисом и государственным секретарём своего министерства Ингой Алликой — людьми, которые стояли у истоков создания латвийской пенсионной системы. По его словам, ещё при разработке этой системы они прогнозировали именно такую демографическую ситуацию, которая наблюдается сейчас.

Министр признал, что ему казалось, будто демографическая ситуация будет более оптимистичной, и без каких-либо изменений пенсионная система сможет нормально функционировать до 2050 года.

«Проблемы могут возникнуть позже, когда число людей, которые платят взносы, станет критически низким. Тогда потребуется вносить улучшения. Но я знаю, что эксперты регулярно проводят мониторинг и думают, как совершенствовать как первый, так и второй уровень пенсионной системы», — заявил Узулниекс.