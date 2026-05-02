Узулниекс назвал год, до которого достоит наша пенсионная система

В нашей стране растёт число пенсионеров и сокращается количество молодёжи и работающих людей. В настоящее время, по данным Латвийского банка, на двух пенсионеров приходится трое работающих. Министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз зелёных и крестьян) в интервью «nra.lv TV sarunas» подтвердил прогноз, что в ближайшее время соотношение может измениться до одного работающего на троих пенсионеров.

Узулниекс рассказал, что регулярно встречается с доктором экономических наук Эдгаром Волскисом и государственным секретарём своего министерства Ингой Алликой — людьми, которые стояли у истоков создания латвийской пенсионной системы. По его словам, ещё при разработке этой системы они прогнозировали именно такую демографическую ситуацию, которая наблюдается сейчас.

Министр признал, что ему казалось, будто демографическая ситуация будет более оптимистичной, и без каких-либо изменений пенсионная система сможет нормально функционировать до 2050 года.

«Проблемы могут возникнуть позже, когда число людей, которые платят взносы, станет критически низким. Тогда потребуется вносить улучшения. Но я знаю, что эксперты регулярно проводят мониторинг и думают, как совершенствовать как первый, так и второй уровень пенсионной системы», — заявил Узулниекс.

Комментарии (1)
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

