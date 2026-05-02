По предварительной информации Госполиции Латвии, в аварии столкнулись грузовой автомобиль и легковой автомобиль Audi. Один из участников ДТП скончался ещё до прибытия медиков.

Как сообщили в Служба неотложной медицинской помощи Латвии, на месте происшествия также был осмотрен ещё один пострадавший, однако он отказался от госпитализации.

По данным Latvijas Valsts ceļi, из-за аварии движение на данном участке полностью перекрыто. На месте продолжают работать оперативные службы.

Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты: объезд возможен по дорогам Гауйиена–Верасскола и Валка–Виреши.